Athletic y Barcelona firman un empate sin goles que no deja contento a ninguno

Athletic Club y FC Barcelona firmaron un empate sin goles en San Mamés que no dejó a ninguno de los dos equipos contento, ya que a los visitantes no les permite aprovecharse de los tropiezos del Real Madrid, del que siguen a ocho puntos, y el Girona, al que se han acercado a uno, ni a los locales acercase a las plazas de Liga de Campeones.



Fue un partido muy disputado pero sin mucho fútbol y con la desgracia de las lesiones de Frenkie de Jong y Pedri González que ponen en duda su presencia en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Nápoles.



De las cuatros primeras posiciones de la tabla, que marca el Atlético, queda ahora a cinco puntos un Athletic que vio también cortada su racha de diez victorias seguidas en 'La Catedral', siete de ellas de Liga.



Aún así, quinto en la tabla, aumentó en un punto su ventaja sobre el sexto y el séptimo, el Betis y la Real Sociedad, a los que ha alejado a ocho y diez puntos, respectivamente.



Al Barça, golpeado en el encuentro por las De Jong y Pedri, las dos antes del descanso, también se le ha frenado la buena marcha liguera que le había permitido sumar 13 de los últimos 15 puntos en disputa.



De salida, Valverde refrescó enormemente un once muy castigado en una semana muy exigente y con poco descanso desde el jueves, cuando doblegó al Atlético de Madrid para clasificarse para una nueva final de Copa. Entre los ausentes, por obligación los sancionados Nico Williams y Dani Vivian.



Solo repitieron de entonces, Paredes, Iñaki Williams, Guruzeta y Prados. Y este último para jugar de lateral derecho y no de medio centro, su puesto natural y donde juega habitualmente.



Xavi, por si parte, sorprendió con Pedri y Rafinha, cuando igual se esperaba a Joao Félix y Lamine Yamal, y también dejó en el banquillo a Iñigo Martínez en su regreso a Bilbao tras fichar este verano por el Barça.



Arrancó mejor el Athletic, con un par de llegadas en las que le faltó un poco de finura a Williams e Imanol para darles peligro real.



Respondió rápido el Barça, que tuvo dos buenos balones en área que interceptaron Williams y Paredes ante Pedri y Gondogan. El segundo, un balón devuelto al área pequeña desde el segundo palo por Lewandowski, con veneno.



Un par de remates de Christensen y Kounde, a centros desde la derecha en jugadas a balón parado, cerraron los mejores minutos visitantes en una primera mitad con los de Xavi asolados por las lesiones de De Jong y Pedri, ambas pareció que para varios partidos.



Entremedias de ambas desgracias, Unai Simón tuvo que salir a un balón profundo para Fermín al borde del área y, consecuencia del despeje del meta internacional, a punto estuvo de marcar Cancelo desde la zona de banquillos.



Embocó el balón entre los tres palos el portugués, pero entre Simon y Yeray, uno frenando el balón y el otro sacándolo en la línea con un complicado escorzo, solventaron la mejor ocasión de ambos equipos antes del descanso.



Un par de centros de Berenguer rasos y hacia atrás, que defendió desde el inicio muy bien el Barcelona, y una contra en la Unai Gómez, tremendo en su despliegue, no vio a Williams completaron una primera mitad sin grandes ocasiones, el Barça perseguido por la desgracia y un Athletic generoso en el esfuerzo pero falto de la fluidez ofensiva que le dan Galarreta y Sancet y el filo y la agresividad con balón de Nico.



Ya en la segunda mitad un primer balón largo de Yeray a Williams comenzó unos minutos de asedio locales en los que el mayor de los hermanos disparo un par de veces desviado y también Unai Gómez buscó su oportunidad.



Contestaron Lewandowski, dos veces, y Fermín en acciones casi calcadas antes de que Valverde se decidiese poner sobre el césped a Galarreta y Sancet.



Con ellos ganó claridad el Athletic y creció Berenguer, que no se cansó de percutir y generar ocasiones. Una un centro a Williams que cortó Cancelo y otra un balón al área a Sancet al que el navarro no llegó por poco.



Se completaron todos los cambios, con una fuerte pitada a Iñigo Martínez en su regreso a La Catedra, y el choque enfiló su tramo final sin mucho fútbol sobre el césped, aunque sí tensión e intensidad.



En esa dinámica, el Athleic tuvo la última pero Dani García, en el minuto 92, no pudo ni dar fuerza ni dirección a un cabezazo en el segundo palo.



- Ficha técnica:



0 - Athletic Club: Unai Simón; Prados (De Marcos, m.80), Yeray, Paredes, Imanol; Dani García, Vesga (Galarreta, m.63); Iñaki Williams (Adu Ares, m.76), Unai Gómez (Sancet, m.63), Berenguer; y Guruzeta (Villalibre, m.76).



0 - FC Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsí (Iñigo Martínez, m.76), Cancelo; Christensen (Oriol Romeu, m.76), De Jong (Fermín, m.26), Gundogan, Pedri (Lamine Yamal, m.45); Rafinha (Joao Félix, m.76) y Lewandowski.



Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité de Las Palmas). Mostró tarjeta amarilla a los locales Dani García (m.52), Imanol (m.65) y Berenguer (m.86), y a los visitantes Araujo (m.32), el técnico Xavi Hernández (m.33), Christensen (m.62) y Kounde (m.88).



Árbitro VAR: Carlos del Cerro Grande (Comité Madrileño).



Incidencias: Partido de la jornada 27 disputado en San Mamés ante 50.295 espectadores. Dato oficial. Varios centenares de seguidores visitantes. Realizaron el saque de honor representantes de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo, por su Centenario.

