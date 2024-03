Alonso: Empezamos el año como terminamos 2023, hay cuatro equipos por delante

El español Fernando Alonso (Aston Martin), que fue noveno en el Gran Premio de Baréin, el primero de la temporada, aseguró este sábado que empezaron el año 2024 como terminaron 2023, con "cuatro equipos por delante": Red Bull, Ferrari, McLaren y Mercedes.



"Toca mejorar. La vuelta de ayer -terminó sexto la clasificación- nos puso en una situación que no era la realidad, al estar tan arriba, pero hoy ya hemos visto la realidad", comentó un decepcionado Alonso en declaraciones a DAZN, tras terminar noveno y ser adelantado por tres pilotos durante la carrera de este sábado en el circuito de Sakhir (Baréin).



Resaltó que fue "una carrera difícil" y que a Aston Martin le "faltan tres o cuatro décimas de ritmo", por lo que intentaron hacer una estrategia diferente, "no óptima", que pasaba por parar en 'boxes' "mucho más tarde que los demás", esperando una bandera roja o un 'safety car' que les favoreciera, pero eso no ocurrió.



El bicampeón del mundo resaltó que acabaron a 18 segundos de los McLaren y a 30 de los Kick Sauber, el sexto equipo de la parrilla, por lo que estaban en una posición en la que no tenían "competencia" y con "medio minuto en el que no había nadie".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es