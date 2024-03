María Vicente sufre rotura completa del tendón de Aquiles y se pierde los Juegos Olímpicos

María Vicente, lesionada de gravedad durante el concurso de salto de altura en los Mundiales de pista cubierta de Glasgow, sufre una rotura completa del tendón de Aquiles de la pierna izquierda y se perderá los Juegos Olímpicos de París.



La atleta catalana llegó a Glasgow con la mejor marca de las doce inscritas y era la principal favorita al oro en pentatlón y la principal baza de antemano para subir a lo más alto del podio para la delegación española.



"Por lo que han visto los servicios médicos es rotura completa del tendón de Aquiles. Cuando hablemos con el doctor (Jordi Puigdellivol), que me operó del recto anterior del cuádriceps, que me operó muy bien y tuve una buena recuperación, me operaré y empezaré la rehabilitación", dijo Vicente, en la zona mixta del Emirates Arena.

?Por favor, no, por favor no...



?María Vicente se lleva la mano al tendón de Aquiles... No no gusta nada esta imagen...



?Con lo bien que estaba la española #WICGlasgow2024 @wicglasgow24



"Quiero dar las gracias a todos por el ánimo y la bienvenida tras la lesión. Estad seguros que volveré, más fuerte espero. Solo puedo estar agradecida por lo que habéis hecho por mi. Volveré", confesó la atleta catalana, que desveló que se lesionó al meter el apoyo antes de saltar.



"No tenía ningún previo aviso. Me ha impactado mucho, he metido el apoyo y he escuchado un 'crac'. Solo hay que sumar uno más uno y ver lo que ha pasado. Estoy aún temblando, en shock. Sé que será más duro que la última vez pero espero volver", concluyó.



El pasado 28 de enero ganó en Aubiére (Francia) con 4.728 puntos, la mejor marca de las inscritas: 8.24 (60 vallas), 1.76 (altura),13.84 (peso), 6.65 (longitud) y 2:15.50 (800).

