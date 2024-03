Salud acusa al Ministerio de Sanidad de incumplir el compromiso de ampliar las plazas MIR

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha afirmado este viernes que el Ministerio de Sanidad “ha vuelto a incumplir el compromiso de ampliar capacidad de formación y plazas MIR” para dar respuesta a las necesidades de más médicos en la comunidad.



Se ha referido de esta forma a la reunión celebrada ayer en Madrid en la que debía tratarse la modificación de los criterios para la unidad de formación de los MIR, pero “sorprendentemente” el Ministerio de Sanidad sigue sin presentar un documento sobre este tema, ha lamentado.



Catalina García, que ha inaugurado este viernes en Bailén (Jaén) la nueva base del Centro de Emergencias Sanitarias del 061, ha exigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, “que cumpla los compromisos” pendientes “para terminar con el registro de profesionales a nivel nacional”.



Según la consejera, los médicos MIR que finalizan su formación no lo harán este año en mayo o junio, sino en el mes de septiembre, “por lo que habrá también un problema asistencial”.



“Las comunidades cumplimos y elevamos todas nuestras propuestas. Quien ha vuelto a incumplir el compromiso ha sido el Ministerio de Sanidad”, ha recalcado García.



La consejera andaluza ha instado al Ministerio a convocar de manera inmediata la Comisión Delegada de Atención Primaria para, según ha dicho, “acabar de una vez por todas con esa modificación necesaria sobre los criterios de las unidades docentes, que es el primer paso para aumentar el número de plazas MIR”.



“Si no es así”, ha añadido García, “Andalucía y otras muchas comunidades autónomas, como ayer se lo decían a la ministra, no tendremos capacidad de formación” de los MIR, ha denunciado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es