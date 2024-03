La Fiscalía recurrirá la condena a Dani Alves para que se eleve su pena de cárcel

La Fiscalía recurrirá la sentencia que condenó a cuatro años y medio de cárcel al exjugador del Barça Dani Alves por agredir sexualmente a una joven en un baño de la discoteca Sutton de Barcelona para que se le revoque la atenuante y se le eleve la pena de prisión.



Según han informado fuentes jurídicas, el Ministerio Público está preparando ya el recurso contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que impuso una pena de cuatro años y medio de cárcel al futbolista al aplicarle la atenuante de reparación del daño por los 150.000 euros que entregó al juzgado para indemnizar a la víctima en caso de condena.



Esa atenuante de reparación del daño, que permitió a la Audiencia de Barcelona rebajar la pena del futbolista brasileño a cuatro años y medio de cárcel -el mínimo por agresión sexual con la ley en vigor cuando ocurrieron los hechos eran cuatro- fue uno de los principales elementos que impugnará la Fiscalía en su recurso.



Ya en el juicio, tanto la Fiscalía como la acusación particular se opusieron a que se aplicara esa atenuante de reparación al concluir que es una cantidad que la jueza instructora fijó como fianza a Alves cuando lo procesó -bajo la advertencia de embargo-, pese a que posteriormente la defensa ha pedido en varias ocasiones que se entregue a la víctima, que no la ha aceptado.



Otro de los argumentos de las acusaciones es que aplicar una atenuante al futbolista por haber pagado los 150.000 euros de fianza puede ser discriminatorio, puesto que supone una ventaja para el procesado por su holgada capacidad económica.



También la acusación particular ejercida por la víctima tiene previsto recurrir la condena, igual que la defensa, que volverá a insistir en pedir la absolución del futbolista porque mantiene que mantuvo relaciones sexuales consentidas con la denunciante.

