'Princess Peach: Showtime!', 'Dragon’s Dogma2' y 'Rise of the Ronin', videojuegos de marzo

Marzo irrumpe como uno de los meses más potentes del año debido, especialmente, al lanzamiento de títulos como 'Princess Peach: Showtime!', 'Dragon's Dogma 2' o 'Rise of the Ronin', todos ellos el día 22 de marzo.

Además, también caben 'remakes', como el de la colección 'Battlefront' de 'Star Wars'; nuevas entregas de títulos míticos, como 'Alone in the Dark' u 'Outcast'; o la llegada de obras de éxito rotundo en 2023 a nuevas plataformas, como 'HiFi Rush' a Playstation 5, u 'Horizon Forbidden West' a PC.

'WWE 2K24' (8 de marzo)

El rey de la lucha libre, más asentado que nunca bajo la marca 2K, estrena su edición anual, marcada por el 40 aniversario de WrestleMania.

'WWE 2K24' rendirá homenaje al evento más importante del 'wrestling' con una recopilación de algunos de los combates más legendarios de siempre, además de su habitual mecánica, calidad gráfica o variedad jugable. Disponible en PC, PlayStation (4 y 5), Xbox (One y Series) a partir del 8 de marzo.

'Star wars: Battlefront Classic Collection' (14 de marzo)

En pleno auge del multijugador, de los juegos ambientados en el espacio y del 'remake' de títulos clásicos, 'Star Wars, Battlefront Classic Collection' recupera para las consolas de última generación (PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y 5 y Xbox One y Series) la mítica colección 'Battlefront', buque insignia de 'Star Wars' en el mundo de los videojuegos.

'Outcast: A New Beginning' (15 de marzo)

Veinticinco años después del lanzamiento del 'Outcast' original, allá por 1999, 'Outcast: A New Beginning' es la esperada secuela de un título clásico, convertido en obra de culto, ambientado en el inmenso universo alienígena de Adelpha.

Acción, aventuras y exploración en un título de mundo abierto desarrollado por Appeal y THQ Nordic para PC, PlayStation 5 y Xbox Series, disponible el próximo 15 de marzo.

'Alone in the Dark' (20 de marzo)

'Alone in the Dark', una de las obras de mayor influencia en el género 'survival horror', precursora de algunos de los títulos más importantes de la historia, como 'Resident Evil' o 'Silent Hill', se reinventa en una nueva entrega que llevará a los aficionados a la saga a experimentar su habitual terror psicológico como nunca antes.

Desarrollado por Pieces Interactive y THQ Nordic, el mítico Edward Carnby, protagonista de las cinco entregas anteriores (o bien su homóloga Emily Hartwood), tendrá que hacer frente a monstruos 'lovecraftianos' y a enrevesados puzles en PC, PlayStation 5 y Xbox Series a partir del 20 de marzo.

'Princess Peach: Showtime!' (22 de marzo)

El 22 de marzo es una fecha que todo aficionado a los videojuegos debería anotar en rojo en su calendario pues acogerá el lanzamiento de algunos de los títulos más esperados del año.

El primero de ellos, 'Princess Peach: Showtime!', a manos de Nintendo para su Nintendo Switch, es una aventura marca de la casa protagonizada por la fabulosa Princesa Peach, que deberá hacer lo imposible en una historia repleta de imaginación, fantasía y diversión para salvar una obra de teatro de la malvada Grape y la Compañía Malaúva.

'Dragon's Dogma 2' (22 de marzo)

También el 22 de marzo llega la segunda parte de 'Dragon's Dogma', un título que originalmente maduró de forma exponencial desde su estreno en 2012 hasta convertirse en una obra de culto -que cuenta incluso con anime propio producido por Netflix-.

Esta secuela del juego original es una de las principales apuestas de Capcom, en un estado de forma pletórico tras los lanzamientos de 'Final Fantasy' o 'Resident Evil', para 2024.

Su inacabable universo de fantasía, repleto de criaturas y dragones, su épica historia y su particular mecánica de acción RPG estarán disponibles en PC, PlayStation 5 y Xbox Series.

'Rise of the Ronin' (22 de marzo)

El regreso de Team Ninja, de la mano de Koei Tecmo, una de las desarrolladoras más reputadas en la industria, encargada de obras como 'Wo Long Fallen Dynasty', la saga 'Nioh' o el popular 'Ninja Gaiden', trae bajo el brazo 'Rise of the Ronin', el último lanzamiento exclusivo de PlayStation 5.

Ambientado en el Japón de 1860, en plena invasión estadounidense y extinción de la cultura feudal y samurái, el jugador se pondrá en la piel de un ronin en una aventura de acción a raudales, mundo abierto y rasgos RPG que promete ser uno de los títulos del año.

