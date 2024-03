La mayoría de los monumentos contempla descuentos o gratuidad para residentes

La mayoría de los monumentos andaluces contempla en sus precios de acceso descuentos importantes o gratuidad para los nacidos y residentes en las ciudades, como sería el caso de la Plaza de España sevillana según la propuesta del Ayuntamiento hispalense que el Gobierno central rechaza.



No obstante, en Andalucía no hay precedentes de un caso como este, en el que el Consistorio se plantee cambiar su condición de espacio público para convertirlo en una zona que necesite del pago de una entrada para su acceso, aunque sea exclusivamente para los turistas.



Estos son los principales precios y condiciones de los monumentos de las provincias andaluzas:



SEVILLA



En Sevilla, el Real Alcázar ofrece una entrada general a 14,50 euros, que se queda en 7 para mayores de 65 años, estudiantes y titulares del carné joven (14 a 30 años), y es gratuita para menores hasta 13 años; nacidos o residentes en la ciudad; desempleados de Sevilla y provincia, discapacitados y miembros de la ONG ICOMOS, que promueve la conservación, protección y mejora de monumentos y sitios culturales.



En cuanto a la Catedral y la Giralda, la visita tiene un precio general de 13 euros (12 si se adquiere por internet) y reducido de 7 para mayores de 65 años; estudiantes de hasta 25 y discapacitados a partir del 33 %, mientras es gratuita para naturales o residentes en la Archidiócesis de Sevilla, menores de hasta 13 años; discapacitados a partir del 65 % y desempleados de todo el país.



GRANADA



En la Alhambra, la entrada general, que incluye el conjunto monumental además de los palacios nazaríes, cuesta 18 euros después de que hace un año el Patronato actualizara las tarifas tras casi una década sin hacerlo. La medida encareció cuatro euros la entrada general diurna, subida que, según la dirección del monumento, servirá para incrementar los ingresos y atender la subida de gastos.



El complejo nazarí, históricamente el más visitado del país, también ofrece visitas gratuitas los domingos para los residentes en el conjunto de la provincia que deben ser previamente reservadas por internet o presencialmente, y los sábados para municipios de menos de 10.000 habitantes -con un tope de 120 entradas-, además de las destinadas al programa de acción social con personas en riesgo de exclusión.



MÁLAGA



En Málaga, dos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad y de los más visitados son la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro, que se pueden visitar de forma conjunta previo pago de 5,5 euros, sin descuento para la población local, y de 2,5 euros para niños mayores de 6 años, estudiantes, personas con discapacidad y jubilados, aunque la visita es gratuita para todos los públicos los domingos a partir de las 14:00 horas.



En el caso de la Catedral, quienes quieren entrar han de pagar una entrada de 10 euros, un precio que aumenta hasta los 15 euros si se quieren visitar también las cubiertas. Los vecinos de Málaga tienen acceso gratuito a ella todos los días de la semana, aunque no incluye audioguía. Para el resto de visitantes es gratis solo de lunes a sábado de 8:30 a 9:00 horas, y los domingos de 8:30 a 9:30 horas.



CÓRDOBA



El precio de las entradas para visitar la Mezquita-Catedral de Córdoba oscila desde los 13 euros para el público en general a la gratuidad para los nacidos y residentes en la diócesis de Córdoba y cuenta también con una visita nocturna, 'El alma de Córdoba', un espectáculo de luz, sonido e imágenes en la que el precio general es de 20 euros, también para los cordobeses.



Además de la Mezquita-Catedral el otro monumento declarado Patrimonio de la Humanidad en Córdoba es el yacimiento arqueológico de Medina Azahara cuya visita es gratis para las personas de la Unión Europea y de 1,5 euros para el resto.



HUELVA



El Muelle Carabelas, enclave situado en Palos de la Frontera (Huelva) donde se encuentran las réplicas de las naos descubridoras de América -la Pinta, la Niña y la Santa María- es el espacio turístico más visitado de la provincia de Huelva, aunque se encuentra cerrado desde octubre para la reparación de los daños provocados por la borrasca Bernard.



Habitualmente para acceder a estas instalaciones estudiantes, pensionistas y grupos (mínimo de 20 personas), abonan 1,50 euros; los grupos agencia de viajes, 1,20; los adultos, 3,60; y la unidad familiar (matrimonio e hijos menores de 18 años), 7,50 euros, de forma que sólo quedan exentos del pago los menores de cinco años y algunos colectivos especiales que soliciten su uso para actividades concretas.



JAÉN



La plataforma Jaén Laica, que engloba a colectivos sociales y vecinales, ha lanzado una campaña para pedir el acceso gratuito a las catedrales de Jaén y Baeza para los residentes en estas ciudades, después de que se empezara a cobrar a raíz de la inmatriculación de ambos templos por parte de la Iglesia.



Ambas se pueden visitar con una entrada combinada por 14 euros, mientras por separado la de Jaén cuesta 8 euros, 7 para mayores de 65 años y 6 para menores de 25, con acceso gratuito solo para niños hasta 12 años; la entrada en la catedral de Baeza cuesta 7 euros, 6 para los mayores de 65 años.



ALMERÍA



En Almería, el acceso al conjunto de la Alcazaba, principal reclamo monumental de esta capital andaluza que recibió en 2023 más de 230.400 visitas, es gratuito para todos los ciudadanos de la Unión Europea, mientras que los provenientes de otros países deben abonar 1,5 euros de entrada.



En el caso del histórico Cable Inglés, el acceso también es gratuito, aunque durante los primeros meses tras su inauguración como mirador fue necesaria la reserva previa para garantizar su aforo máximo.



CÁDIZ



El Alcázar de Jerez, uno de los monumentos más emblemáticos de la provincia de Cádiz, tiene una tarifa de 5 euros, que se queda en 1,80 para estudiantes, pensionistas, nacidos y residentes en la ciudad, con entrada libre para colegios y centros educativos de Jerez y un precio de 1,20 para colegios y centros educativos de otras localidades.



El precio de la visita al conjunto monumental junto a la cámara oscura es de 7 euros, que se queda en 4,20 para estudiantes, pensionistas, jerezanos y residentes.

