Facua reclama al Gobierno un IVA reducido para la electricidad de forma permanente

Facua-Consumidores en Acción ha instado este viernes al Gobierno a consolidar la bajada del IVA en la electricidad de forma permanente, en lugar de la apuesta actual por una reducción temporal y supeditada al precio del megawatio hora.



El IVA de la luz subirá de nuevo al 21 % en virtud del mecanismo diseñado por el Real Decreto Ley 8/2023, que contemplaba un impuesto del 10 % siempre y cuando los precios del mercado mayorista estuvieran por encima de los 45 euros el megawatio hora.



Al no haberse superado ese precio durante el mes de febrero, marzo no contará con dicha reducción y habrá que esperar a conocer el precio de la electricidad durante este mes para averiguar qué ocurrirá con abril.



Desde junio de 2022 y hasta enero de este año, el IVA aplicado fue del 5 %, señala la organización de consumidores en un comunicado.



Aunque Facua valora la reducción del IVA de la electricidad, que ha logrado contener los precios y evitar que se disparen aún más, sostiene que la medida no puede tener carácter coyuntural y debe desligarse de los vaivenes del mercado.



La asociación considera fundamental que se consolide un impuesto reducido, y que la bajada de recaudación para las arcas del Estado que se derive de esta disminución del IVA pueda ser perfectamente compensada con un aumento en los impuestos directos a las grandes empresas, de manera que se sigan garantizando servicios esenciales como la sanidad y la educación públicas.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es