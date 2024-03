Prohens exige explicaciones a Armengol por el caso Koldo o que deje el cargo

La presidenta del PP balear y del Govern, Marga Prohens, ha exigido este viernes a la expresidenta balear y presidenta del Congreso, Francina Armengol, explicaciones por su vinculación con el caso Koldo "porque, de lo contrario, no puede seguir ocupando su cargo” como presidenta del Congreso de los Diputados.



"Son ya demasiadas sombras y dudas” sobre la vinculación de Armengol con el caso Koldo, ha dicho Prohens en una entrevista en el programa ‘Herrera en Cope’ donde ha dicho que "los españoles no merecen que la tercera autoridad del Estado esté implicada en una trama corrupta", ha informado el PP balear en un comunicado.



"Durante toda la semana he sido prudente ante todas las informaciones que aparecen a diario en los diferentes medios de comunicación nacionales, he ofrecido colaboración y he exigido respuesta”, ha dicho Armengol, que ha añadido que la presidenta del Congreso ha mentido tras seis días en silencio: "Las únicas afirmaciones que ha hecho son falsas y se las hemos desmontado con documentos”.



El Govern balear compró en 2020 mascarillas por 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, investigada por la Audiencia Nacional por el presunto cobro de comisiones ilegales.



La presidenta balear ha lamentado la gravedad de las informaciones y ha recordado que existe "un certificado de idoneidad para poder pagar las mascarillas fraudulentas con fondos europeos”.



Ha señalado que el exministro, José Luis Ábalos "ha admitido que en Balears ha habido un perjuicio para los ciudadanos”.



“Nos hemos personado en la causa para poder reclamar por la vía penal la totalidad del importe pagado por las mascarillas ‘fake’” ha recordado la presidenta Prohens. "Llegaremos hasta el final porque vemos que se ocultó información a la Guardia Civil y que había una intención de mentir sobre la idoneidad de las mascarillas y existía recelo en reclamar a la empresa”, ha añadido.



El Govern reclamó en agosto la devolución de un sobrecoste de 2,6 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, porque las mascarillas contratadas eran FFP2 pero las que envió fueron consideradas quirúrgicas.

