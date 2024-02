Coe avisa: "Si alguien tan imbécil participa en los Juegos Mejorados será suspendido"

El británico Sebastian Coe, presidente de World Athletics, criticó este jueves la idea del empresario australiano Aron D'Souza de crear los Juegos Mejorados (Enhanced Games), en los que no regiría ningún tipo de norma antidopaje, y aseguró que "si alguien tan imbécil participa será suspendido con una larga sanción".



La posible creación de esos Juegos Mejorados centró el discurso de Sebastian Coe en la presentación de los Mundiales de atletismo de pista cubierta de Glasgow, que se disputan en la ciudad escocesa del 1 al 3 de marzo.



El objetivo de esos Juegos Mejorados, que fueron desvelados en junio de 2023, es luchar contra unos Juegos Olímpicos que Aaron D'Souza calificó de "hipócritas". Sin sede ni fecha oficial, la intención de su creador es poder hacerlos a finales de este 2024.



"Si alguien es lo suficientemente imbécil para participar y pertenece al mundo del atletismo, que tiene su tradición y filosofía, será suspendido durante un largo tiempo. Me parece una tontería, una idea loca, y el mensaje es claro. La integridad del atletismo necesita ser siempre protegida. No es algo bueno y solo trae mucha confusión para la gente y los patrocinadores", dijo Coe, durante su conferencia de prensa.



Los Juegos Mejorados, según explicó en un comunicado su creador, tendrían en el programa competitivo atletismo, natación, gimnasia, halterofilia y deportes de combate con unos 2.000 deportistas que no estarían sometidos a controles que pudieran ayudarles a mejorar su rendimiento.

