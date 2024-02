Las 'Guerreras' ponen pie y medio en el Europeo

La selección española femenina de balonmano puso pie y medio en la fase final del Europeo de Austria, Hungría y Suiza 2024, tras imponerse este jueves por 19-31 a Macedonia del Norte, en un encuentro que duró lo que el conjunto español tardó en ajustar mínimamente su defensa.



Y es que pese al esperanzador comienzo de las 'Guerreras', que a los cuatro minutos contaban con una ventaja de cuatro goles, el conjunto español hizo demasiadas concesiones en defensa.



Empeñadas en saltar al impar para provocar los robos de balón las defensoras españolas dejaron los espacios suficientes a las extremos macedonias para que lanzaran sin oposición.



Una circunstancia que no desaprovechó la extremo derecho Sara Ristovska, de largo la mejor jugadora del equipo balcánico, para reducir la diferencia a tan solo un gol (5-6)



Desatenciones defensivas que no pasaron desapercibidas para el preparador español Ambros Martín que pidió a sus extremos que se centraran en defender a su par.



Lo único que necesitaba el equipo español para cortocircuitar por completo el ataque del conjunto macedonio que sin la posibilidad de conectar con Ristovska, que tan sólo logró un gol en los últimos ocho minutos de la primera parte.



Una demoledora estadística a la que contribuyó decisivamente la salida a la pista de la pivote Eli Cesáreo que junto con Paula Arcos y Maitane Etxeberria dotó de un punto más de intensidad a la defensa española.



Justo lo que necesitaba el equipo español para abrir al descanso una brecha de seis goles (11-17) en un marcador que las 'Guerreras' rompieron definitivamente a su favor en el arranque del segundo tiempo con un parcial de 0-6.



Y es que si las de Ambros Martín tan sólo concedieron un gol en los últimos ocho minutos de la primera parte, Macedonia no pudo estrenar su marcador en el segundo período hasta casi cumplidos los primeros nueve minutos.



Una solidez defensiva que permitió a España situarse con una renta de doce tantos (11-23), que convirtió en un mero trámite el resto del encuentro.



Circunstancia que no impidió a las 'Guerreras', pese a su evidente relajación, mantener la diferencia hasta el final (19-31) y lograr un triunfo que sitúa a España a un paso de la clasificación, que las de Ambros Martín certificarán matemáticamente el próximo domingo si logran vencer de nuevo a las balcánicas en Lanzarote.



Ficha técnica:



19 - Macedonia del Norte: Micevska; Ristovska (6, 2p), Gjorgjijevska (1), Djatevska (1), Sedloska (1), Sazdovska (1) y Arsenievska (-) -equipo inicial- Petkovska (ps), Kiceska (ps), Gadikova (-), Kolarovska (-), Jankulovska (-), Kiprijanovska (4), Madjovska (3), Gichevska (1) y Damjanoska (1)



31 - España: Castellanos; Marta López (3), Prieto O'Mullony (5), Arderius (2p), Barbosa (7, 5p), Sole López (2) y Gassama (-) -equipo inicial- Zoqbi (ps), Carmen Campos (-), Eli Cesáreo (1), Etxeberria (1), Lara González (2), So Delgado (-), Mbengue (3), Tchaptchet (-) y Arcos (5)



Marcador cada cinco minutos: 1-3, 3-6, 5-6, 8-11, 10-13 y 11-17 (Descanso) 11-20, 12-23, 13-24, 15-26, 16-26 y 19-31 (Final)



Árbitros: Ivanovic y Vujisic (MNE). Excluyeron por dos minutos a Djatevska, Sazdovska (2), Sedloska y Madjovska por Macedonia; y a Sole López, Arderius, Etxeberria (2), Carmen Campos y Tchaptchet (2) por España.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada del grupo 5 de la fase de clasificación para el Europeo de Austria,Hungría y Suiza 2024 disputado en el pabellón Boris Trajkovski de Skopje.

