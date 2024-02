La presa de Alqueva supera los 3.635 hm3

La macropresa portuguesa de Alqueva, la más grande de Europa Occidental, embalsó el pasado 26 de febrero un volumen de 3.635,19 hm3 de agua y el líquido elemento llegó a la cota de 150 metros, a tan solo dos de su máximo nivel de profundidad, que es de 152 metros.

El embalse tiene una capacidad máxima de 4.150 hm3 y el agua puede llegar hasta la cota (punto de referencia usado para medir su nivel) 152 metros.

Por tanto, los 3.635,19 hm3 alcanzados el pasado lunes, 26 de febrero, suponen el 87,59% de su capacidad y que el agua se haya quedado a tan sólo dos metros de la cota máxima.

Este incremento ha sido posible por el caudal del río Guadiana, del que se nutre el embalse, que el día 13 de febrero llegó a un pico de 250 m3/segundo, medidos en la estación portuguesa de Monte da Vinha y que ha ido descendiendo progresivamente hasta los 50 m3/segundo.

A mitad de febrero la presa almacenaba 3.541,74 hm3. Por tanto, en el lapso de doce días ha captado 94 hm3 más.

Simulación de inundaciones

Los gestores de la presa han aprovechado esta crecida de nivel y de agua embalsada para simular inundaciones a causa del río Guadiana. Se están liberando 45 hm3 de agua de la contrapresa de Pedrógão (situada 23 kilómetros aguas abajo del embalse Alqueva, con un volumen utilizable de agua que asciende a 54 hm3 y cuya función principal es bombear parte del agua al embalse Alqueva para maximizar la producción de electricidad) en un simulacro de crecida, garantizando el cumplimiento del régimen natural de ese curso de agua, medida imprescindible para la limpieza y mantenimiento de los ecosistemas ribereños en el cauce del río Guadiana hasta su desembocadura.

La operación comenzó a última hora del martes, 27 de febrero, y alcanzará su punto máximo los días 28 y 29 de febrero, con un promedio de 300 m3 de agua liberados por segundo.

El caudal a descargar registrará un aumento paulatino durante las tres primeras horas y un descenso paulatino de la misma duración en la fase final. Esta condición se llama flujos de inundación.

Este es el segundo año consecutivo que Alqueva libera agua, en el ámbito del régimen de caudal ecológico definido para los embalses de Alqueva y Pedrógão, contenido en el contrato de concesión firmado entre el Estado portugués y la empresa gestora, donde se realiza la simulación de un caudal de inundación, aguas abajo de la presa de Pedrógão, si los aportes naturales, en un año no seco, no alcanzan valores iguales o superiores a 300 m3/s desde principios de noviembre en el tramo de Pulo do Lobo.

Al igual que en 2023, este año los caudales registrados en Pulo do Lobo fueron inferiores a 300 m3/s. Si no se verifica naturalmente el cumplimiento de la condición antes mencionada, la empresa gestora de la presa de Alqueva garantizará el cumplimiento del contrato.

Cabe señalar que el caudal de 45 hm3 a liberar representa alrededor del 7% del volumen asignado a Alqueva desde el 1 de enero hasta hoy, sin poner en duda la garantía del agua de la presa para los diferentes usos a los que está destinada, a saber: agricultura, abastecimiento público e industrial y producción de energía hidroeléctrica.

La empresa gestora informó a las autoridades competentes, incluidos los servicios de protección civil de los municipios afectados y a la asociación de pescadores profesionales, del desarrollo de esta operación y solicitó su colaboración para garantizar la salvaguardia de personas y bienes, ante la subida del nivel del Guadiana, aguas abajo de la Presa del Pedrógão, durante el período citado.

