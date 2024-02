Tellado: No he mantenido nunca una reunión ni una conversación con Koldo García

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha negado rotundamente este jueves que haya mantenido ninguna conversación o reunión con el asesor del exministro de Transportes Koldo García, implicado en el cobro de comisiones de mascarillas en el peor momento de la pandemia.



Tellado se ha pronunciado así de contundente en los pasillos del Congreso, al ser preguntado por las informaciones periodísticas que apuntan en ese sentido y también después de que trascendiera que la trama del "caso Koldo" planeaba una reunión con Miguel Tellado, según el auto del juez.



"Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama", ha dicho antes de ironizar que con quien sí tiene relación es con miembros de la trama en el Congreso de los Diputados... "con (Francina) Armengol, en la Junta de Portavoces, en el pleno con Ábalos, con Sántos Cerdán... Esa es toda mi relación con los miembros de la trama".



Por contra, el dirigente popular ha dicho que quien así debe dar explicaciones es el presidente del Gobierno, Pedro, Sánchez, tras conocerse que "su mujer directamente (...) ha tenido relación con miembros de la trama".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es