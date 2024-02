Yolanda Díaz ve consenso suficiente para avanzar hacia una jornada de 37,5 horas en España

La vicepresidente segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, destacó este miércoles el amplio consenso que hay en España, Europa y EE.UU. para avanzar a jornadas laborales reducida y opinó que hasta en el Partido Popular ve señales a favor de un cambio a las 37,5 horas en el caso español.



"Si hasta el Partido Popular no es la primera vez que se abstiene en una norma de tal importancia es que realmente hay una vocación mayoritaria en nuestro país, una necesidad de reducir la jornada laboral", indicó Díaz en Washington al cierre de una ronda de trabajo de tres días en Estados Unidos.



La semana pasada el Pleno del Congreso refrendó una proposición no de ley para reducir la jornada laboral a 38,5 horas con la abstención de los populares.



En opinión de la vicepresidenta la iniciativa va más allá de una reducción de la jornada a las 37,5 horas y debe incluir "una nueva organización de los tiempos sociales en España. Un país ciertamente anómalo en sus tiempos sociales (...) en comparación a cualquier país europeo: convocamos reuniones a las 8 de la tarde; los restaurantes abren más allá de las 12 de la noche. Hace falta un acuerdo social para formular nuevos tiempos sociales".



Tras reunirse con la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), Díaz respondió desde Washington al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, quien opinó hoy que la reducción de jornada no puede ser regulada por ley, sino por la negociación entre agentes sociales.



"El señor De Guindos debería estar atento a lo que señala el Partido Popular español" con su abstención la semana pasada.



La jornada laboral de 37,5 horas es una medida que tiene apoyos en Europa, mientras que en estados como California o el importante sindicato estadounidense United Auto Workers (UAW) promueven activamente una reducción hasta las 32 horas.



Díaz hizo un balance positivo de su viaje a Estados Unidos, en el que firmó una declaración para promover una mayor transparencia y entendimiento sobre cómo afectan los algoritmos a los trabajadores con su homóloga del Departamento del Trabajo, Julie Su; se reunió con representantes del sindicato del motor UAW en Detroit y con las congresistas del ala progresista de los demócratas AOC e Ilhan Omar a su regreso a la capital estadounidense.



Ambas acogieron con interés las propuestas de Díaz para debatir sobre el papel de la Inteligencia Artificial en el trabajo, la democratización laboral y la creación de una "Internacional Laborista" que lleve estos debates del futuro del trabajo a ámbitos de diálogo internacional y que se lanzará en España e invitarán a las congresistas estadounidenses.



"Hemos hecho una reflexión profunda sobre el avance de la extrema derecha y la necesidad de luchar por democracias mucho más anchas, en la que la lucha frente al cambio climático esté en el centro y, por supuesto, los derechos de las mujeres, de la diversidad y de las personas LGTBI", detalló sobre el contenido de sus reuniones en el Congreso de Estados Unidos.

