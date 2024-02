Montse Tomé: "Tenemos un presente y un futuro muy bueno"

La seleccionadora de España, Montse Tomé, aseguró este miércoles, después de proclamarse campeonas de la primera edición de la Liga de Naciones tras supera 2-0 a Francia en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, que el equipo nacional tiene "un presente y un futuro muy bueno".



La asturiana, en la sala de prensa del estadio, dijo que vienen de "conseguir un Mundial y, además, a Francia nunca se le había doblegado y es un equipo con mucha potencia", por lo que están "muy contentos, la jugadoras por su rendimiento en el campo y el cuerpo técnico por el trabajo hecho estos diez días y desde que comenzó la Liga de Naciones, por lo que ahora hay que disfrutar".



"Tenemos un grupo con experiencia y hace un conjunto con las nuevas, con la juventud. Es una mezcla con energía muy buena, con ambición y con mentalidad ganadora. Parece fácil pero no lo es, a Francia no le hemos dejado tirar ni una vez", destacó la seleccionadora.



Sobre la situación actual del equipo nacional después de las polémicas suscitadas el pasado septiembre con la salida de Jorge Vilda y su entrada como primera responsable de la selección, aseguró que "siempre" estuvo "tranquila".



"Es obvio que en septiembre las cosas estaban raras, lo afrontamos e intentamos pensar en fútbol lo antes posible. Ahora es totalmente diferente, estoy tranquila y confío en el trabajo rodeado de mi gente, que me hace mejor, pero hoy es un día feliz que tenemos que disfrutar", afirmó.



Tomé añadió al respeto que es una "persona positiva" y que "esta selección y el cuerpo técnico" le han aportado "mucho, porque lo de septiembre fue un aprendizaje, pero es pasado y hay que centrarse en lo bueno".



La seleccionadora también agradeció "a la afición el cariño, respeto y ánimos" que les han dado, y que vieron en el estadio "hacer la ola y eso es porque hay unas jugadoras que se dejan la vida", además de reconocer que cuando acabó el partido se acercó al banquillo para celebrarlo con su equipo técnico y también se acordó de su familia.

