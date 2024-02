Alonso pide desarrollar el coche todo el año aunque falten herramientas ante Verstappen

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) bromeó este miércoles en la previa del Gran Premio de Baréin con que aún no tiene todas "las herramientas" para destronar al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), pero se puso como objetivo de equipo seguir "desarrollando el coche todo el año".



En la primera rueda de prensa de la temporada, Alonso subrayó que el año pasado Aston Martin vivió "con sorpresa" el tan positivo rendimiento de las primeras carreras, pero luego no fueron "capaces de desarrollar el coche", por lo que destacó que "para convertirse en aspirantes, 2023 fue clave, pero en 2024 hay muchas cosas que mejorar de cara al desarrollo".



"Será interesante ver si podemos mantener el ritmo de desarrollo de los demás", comentó Alonso, que incidió en que comprobó en los test de la pasada semana que su monoplaza ha dado un salto adelante, pero ahora falta saber si es suficiente para superar a las demás escuderías que pugnan por la segunda posición del mundial de constructores.



Preguntado por si el año que viene ocupará el asiento del británico Lewis Hamilton, que pasará de Mercedes a Ferrari en 2025, indicó que primero tiene que decidir si quiere seguir compitiendo, algo que sabrá "en las próximas semanas", porque el calendario es "muy exigente" y las 24 carreras de este año "no es sostenible para el futuro".



"Está muy por encima del límite. Empecé con dieciséis, pero ya estamos en 24 y eso no es sostenible. Incluso el campeón piensa que es largo, imaginaos los demás que llegamos a la segunda parte de la temporada sin incentivos porque no podemos luchar por nada", afirmó el bicampeón del mundo, que señaló que "si alguien no lo entiende", ese calendario será "negativo para el deporte".



Asimismo, subrayó que en la Formula Uno "no hay regalos", ni tampoco tiempo y resaltó que le gustaría tener más test, además de incidir en que esa es una de las razones por las que no hay nuevos pilotos, ya que "si subes a un novato a tu coche, sólo tiene un día y medio para acoplarse...".



"Hay que alzar un poco la voz a veces", expuso Alonso, muy crítico con el calendario, y que agregó que los resultados de Baréin no deben ser tomados en cuenta como el orden de las próximas carreras: "Baréin tiene características muy particulares. Hasta Australia o incluso Japón no se puede saber el orden y el rendimiento de los equipos".



Al respecto, comentó en el vigésimo aniversario del circuito de Sakhir dentro del calendario de F1 que el trazado "ha cambiado muchísimo en los veinte años", pero que "el carácter se ha mantenido", siendo "exigente en los frenos y en los neumáticos".



"Es un gran lugar para empezar la temporada", sostuvo Alonso, que concluyó, preguntado por si cambia algo en el equipo por saber que el piloto se marcha a final de temporada -como ocurre con Hamilton-, que "hay un par de semanas raras, pero una vez comienza, estás centrado en el campeonato".

