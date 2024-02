Las 'Guerreras' quieren dejar hechos los deberes antes del preolímpico

La selección española femenina de balonmano quiere dejar los deberes hechos antes del preolímpico y tratará de certificar su clasificación para el Europeo de Austria, Hungría y Suiza 2024 con un doble triunfo sobre Macedonia en los dos encuentros que las 'Guerreras' disputarán este jueves (18:00) en Skopje y el próximo domingo (18:00) en Lanzarote con el conjunto balcánico.



Un objetivo que no debería resistirse a las de Ambros Martín, que parecen varios escalones por encima de un equipo balcánico que, con la excepción del pasado Europeo, en el que participó gracias a su condición de anfitrión, no ha estado presente en ninguna gran competición internacional desde el año 2012.



Esta circunstancia obligará a poner el foco sobre el conjunto español, que se jugará en poco más de un mes su presencia en los Juegos Olímpicos de París en el torneo clasificatorio que se disputará del 11 al 14 de abril en la localidad alicantina de Torrevieja.



Máxime tras la gris actuación que las 'Guerreras' firmaron en el Mundial disputado el pasado mes de diciembre en Dinamarca, Noruega y Suecia en el que cayeron eliminadas en la segunda fase tras las claras derrotas encajadas ante la República Checa (30-22) y los Países Bajos (29-21).



Ambos son dos de los rivales con los que el conjunto español se jugará el billete olímpico en Torrevieja, donde las de Ambros Martín se enfrentarán también a otro viejo conocido, Argentina, a la que las 'Guerreras' se impusieron por 30-23 en el pasado Mundial.



Un preolímpico que la selección española comenzará a preparar ante Macedonia, en un doble enfrentamiento en el que tan importante será el resultado como las sensaciones que deje el juego del equipo español.



En este sentido, habrá que prestar especial importancia a la actuación de las laterales Alexandrina Barbosa y Sayna Mbengue, que se perdieron el pasado Mundial por lesión, y que deberán aportar el lanzamiento exterior que le faltó a las 'Guerreras' en Dinamarca, Noruega y Suecia.



Barbosa y Mbengue no serán las únicas novedades que presentará el equipo español con relación al pasado Campeonato del Mundo tras la incorporación de la pivote Eli Cesáreo y la extremo izquierdo Ona Vegué.



Por contra, Ambros Martín no podrá contar con la central Alicia Fernández, lesionada, ni con la extremo Jennifer Gutiérrez, que se encuentra en última fase del período de recuperación de esguince que sufrió en el codo derecho y que le impidió disputar el Mundial.



Estas bajas no merman el cartel de favorito del conjunto español, que saldó con dos claras victorias las dos primeras jornadas de la fase de clasificación tras imponerse por 47-14 a Lituania y 18-38 a Azerbaiyán.



Más sufrió Macedonia, que suma también cuatro puntos, para derrotar por 28-31 a Lituania en el que destacó la actuación de lateral izquerdo Andrea Sedloska, jugadora del Lokomotiva de Zagreb croata, que cerró el choque con ocho tantos tras no fallar ni un solo lanzamiento.



Pero Sedloska, que sumó siete dianas ante Azerbaiyán, no será la única preocupación del equipo español, que deberá vigilar también a las extremos Jovana Sazdovska y Sara Ristovska, la gran referencia del conjunto macedonio.

