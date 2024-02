El Covirán niega antisemitismo en el trato al israelí Yiftach Ziv

El Covirán Granada ha negado este martes antisemitismo en el trato al base israelí Yiftach Ziv, que dejó la entidad en el pasado mes de diciembre y que ha acusado al club español de haberle excluido por ser judío.



El club granadino hace constar en un comunicado “la falsedad en cada una de sus palabras” de Ziv, que ahora juega en Francia y que calificó como “un calvario” los cinco meses de estancia en Granada, sobre todo desde que se declaró la guerra en Gaza.



Ziv denunció en el portal hebreo ynetnews.com haber sido excluido del club por ser “judío”, que vivió una etapa “muy desagradable a nivel personal y profesional”, que tenía “miedo de hablar hebreo por la calle” y que sus compañeros le abandonaron.



El Covirán Granada expone que el jugador “fue bajando en números de juego y en importancia dentro del equipo, tal y como se puede demostrar y hacer constar en sus estadísticas acumuladas durante los partidos”.



“Tanto el jugador como su agencia de representación fueron informados de que el club estaba buscando un sustituto y que, por lo cual, no jugaría y no iría convocado con el equipo”, añade el Covián Granada, quien cree que “la Liga ACB se le quedó demasiado grande para su juego”.



La entidad granadina aclaró que Ziv “continuó entrenando junto a sus compañeros hasta el mismo momento en que la poca implicación mostrada en los entrenamientos provocó un bajón en el ritmo de los mismos, por lo que no quedó otra solución que se ejercitase con el entrenador ayudante, Andrea Pecile, mientras se le buscaba una salida”.



El Covirán Granada dice que es “totalmente incierto” que no estuvieran interesados en su vida privada tras estallar el conflicto israelí y que “nunca ha sido un problema la nacionalidad del jugador”.



“El club siempre ha trabajado por la seguridad tanto del jugador israelí como por la del resto de la primera plantilla. El club se interesó por la seguridad con la que contaba Shon Weissman y el Granada CF reconoció que se realizaba todo el procedimiento por medio de la embajada. La Fundación CB Granada puso en contacto a Yiftach Ziv con la embajada, pero el jugador mostró un nulo interés”, añadió la entidad.



“Cuando el jugador habla de antisemitismo y de miedo de hablar hebreo nos llama mucho la atención, ya que sabemos que en reiteradas ocasiones acudía a un casino de Granada y hacía vida social por la ciudad”, finalizó la entidad en su comunicado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es