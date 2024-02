El PP exigirá la comparecencia de Armengol y de ministros en el 'caso Koldo'

El PP exigirá las comparecencias de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y de varios ministros y dirigentes del PSOE en la comisión de investigación que han impulsado en el Senado, que es el "lugar adecuado" para que "no sea manipulada".



En declaraciones en el Congreso, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha incidido en que su partido utilizará "todos los resortes legales y parlamentarios para exigir explicaciones a todos los miembros del PSOE estén en la responsabilidad que ocupen respecto a esta trama", y ha avisado de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ya está tardando en comparecer para explicar todo lo que sabe".



"Porque si era conocedor de un delito le convierte en un encubridor y le obliga a dar un paso adelante y si no lo da es porque tiene mucho que ocultar", ha aseverado, tras insistir en que la comisión de investigación válida de este caso será la del Senado.



Para el PP, el PSOE "se enfrenta a un caso de corrupción histórico, cuya extensión y responsabilidad está aún por definir. La trama es tremendamente grave porque depende de la cúspide del PSOE y de las más altas esferas del Gobierno de España".



Tellado ha reiterado que el exministro y diputado socialista José Luis Ábalos "debe dimitir y asumir responsabilidades ya que todo lo que ha ocurrido ha sido bajo su mandato".



"Le exigimos que entregue el acta y se someta a lo que la justicia le depare", ha reiterado tras negar que el PP se esté planteando una moción de censura al presidente Sánchez.



El dirigente del PP cree que ni es el momento ni le corresponde a él plantear esta iniciativa.



Por otra parte, Tellado ha criticado las declaraciones de Armengol, que hoy ha defendido que había firmado un expediente de reclamación por la compra de mascarillas defectuosas antes de marcharse, y ha dicho que "eso es falso".



"Ha mentido, pasaron 3 años sin presentar esa reclamación y hasta el mismo día en que la nueva presidenta Marga Prohens no llegó al Gobierno no se inició la reclamación. Fue el Gobierno del PP", ha recalcado.



Fuentes del PP añaden que el grupo parlamentario ha pedido a Armengol, que "no entorpezca" cualquier investigación sobre el caso Koldo y le ha exigido que detalle cómo realizó el contrato de compra de mascarillas cuando presidía el Gobierno de Baleares.



Tellado ha instado a la presidenta del Congreso a puntualizar si recibió instrucciones del exministro José Luis Ábalos o de su asesor Koldo García para que el Gobierno de Baleares comprara mascarillas a la empresa de la trama.



"Este caso no es pasado, es presente. Los implicados no pueden seguir un día más ni en los ministerios, ni en empresas públicas como Puertos del Estado, Adif o Correos", ha dicho tras incidir en que "si hoy Ábalos dimite por responsabilidad política, también debe dimitir Sánchez por la misma responsabilidad política".



Para el PP "nadie se cree que Koldo García, que hacía labores de protección y de chófer, cerrara contratos millonarios sin la supervisión de su jefe. Y nadie se cree que Pedro Sánchez lo desconociera".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es