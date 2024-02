Illa dice que iría al Congreso a dar explicaciones si se le cita por el caso Koldo

El exministro de Sanidad y líder del PSC, Salvador Illa, ha asegurado este martes que no tendría "ningún inconveniente" en asistir al Congreso de los Diputados si se le cita a raíz del caso Koldo, en el que está investigado Koldo García, que fue asesor del exministro José Luis Ábalos.



"Colaboración total y absoluta, transparencia máxima e implacables contra la corrupción. Que se llegue hasta el final. Me cuesta entender que haya personas que en esas circunstancias tan difíciles como las que vivimos que se aprovechen personalmente", ha afirmado Illa en una rueda de prensa en el Parlament.



El caso Koldo implica, entre otros, a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes, José Luís Ábalos en una supuesta trama de comisiones en la venta de mascarillas a administraciones públicas gobernadas por el PSOE durante la pandemia de covid.



Illa ha recordado que, cuando fue ministro durante la pandemia de Covid-19, compareció 22 veces y respondió a 5.800 preguntas escritas en el Congreso y a 2.200 en el Senado y asistió a 39 preguntas orales e interpelaciones: "¿Creen que tengo algún inconveniente en asistir si me convocan en el Congreso o en el Senado?", ha dicho.



En cualquier caso, Illa ha dejado claro que la "norma general" que se encontró en su etapa de ministro fue la de "servidores públicos que lo dieron todo, algunos incluso la vida" para combatir el covid.



"El mal ejemplo, el ejemplo odioso de unas pocas personas no me cambiarán la imagen general que vi, de servidores públicos como la copa de un pino", ha indicado.

