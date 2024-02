Zelenski advierte de que sin ayuda de EE.UU. Ucrania no logrará avances contra Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió en una entrevista emitida este lunes que si Estados Unidos no envía más ayuda militar su país no logrará "ningún nuevo éxito" este año en su guerra contra Rusia.



"Este año, si no recibimos nada, no tendremos ningún éxito", dijo el mandatario a la cadena CNN, a lo que la periodista le preguntó, "¿Ningún éxito?", y Zelenski aclaró, "ningún nuevo éxito".



En la conversación, grabada el domingo pero emitida por completo esta noche, el ucraniano agradeció a los políticos estadounidenses de ambos partidos su apoyo, pero también avisó de que si Washington no logra ponerse de acuerdo para seguir enviando munición y armamento su país lo tendrá muy difícil.



Zelenski reveló que su jefe militar, Oleksandr Sirski, está trabajando en dos planes diferentes dependiendo de cómo vayan las cosas. Si Kiev recibe más asistencia de EE.UU., podrá tratar de hacer retroceder a Rusia; de lo contrario se verá obligada a centrarse en defender su territorio.



Sus palabras se producen en un momento delicado en Washington ya que el presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, se ha negado hasta ahora a llevar al hemiciclo un proyecto de ley valorado en 95.000 millones de dólares con ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán, que fue aprobado este mes en el Senado.



Por otro lado, quedan cinco días para que se acaben los fondos de la Administración pública, y de momento no hay acuerdo entre demócratas y republicanos sobre un plan de gasto que evite un cierre del Gobierno.



Zelenski reconoció que es un momento políticamente complicado pero confió en que Johnson es consciente de lo que hay en juego.



El ucraniano se refirió también a la otra gran incógnita en el apoyo estadounidense a su país: la postura del aspirante a la Casa Blanca (y expresidente de EE.UU.) Donald Trump (2017-2021).



El exmandatario no se ha comprometido a continuar ayudando a Kiev si gana las elecciones en noviembre, y suele remarcar en sus discursos que si vuelve al poder acabará con la guerra en Ucrania en 24 horas.



Zelenski aventuró que el republicano no entiende verdaderamente los planes o ambiciones del presidente ruso, Vladímir Putin, y dijo que su pueblo no cederá ninguna parte de su territorio para lograr la paz.

