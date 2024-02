A 90 minutos de una nueva final para Real Sociedad y Mallorca

Una final al alcance de las manos. Es lo que piensan Real Sociedad, que recupera a Mikel Oyarzabal, y RCD Mallorca ante el encuentro de este martes, la vuelta de las semifinales de Copa del Rey que se disputará en el donostiarra Reale Arena tras el empate a cero de la ida.



El conjunto txuri urdin no llega en su mejor momento, de hecho, atraviesa una clara sequía goleadora y de resultados desde hace dos meses aproximadamente, pero es ahí donde entra en juego el factor emocional y la Real cuenta con la ventaja de jugar el partido a vida o muerte arropado por su gente.



La empresa no será nada fácil para los realistas. A la mala dinámica goleadora, se le suma la sensible lista de bajas que se acumulan en la enfermería de Zubieta: Álvaro Odriozola, Aihen Muñoz, Aritz Elustondo, Ander Barrenetxea y Carlos Fernández.



La nota positiva de la jornada la marca un Mikel Oyarzabal que hoy ha vuelto a los entrenamientos, ha entrado en la convocatoria de Imanol Alguacil y podrá jugar ante el conjunto bermellón. Queda la duda de saber para cuántos minutos estará disponible. También han entrenado con normalidad Arsen Zakharyan y Hamari Traoré, por lo que los golpes del viernes pasado ante el Villarreal quedan en un susto.



Los números no engañan y queda claro que este Mallorca de Javier Aguirre se le hace bola a los de Imanol Alguacil. En los últimos seis encuentros se dos empates y cuatro victorias, pero todas por la mínima.



Al dato que se agarran en las oficinas del Reale Arena es a la última victoria del Mallorca como visitante en San Sebastián, que data del 22 de noviembre del 2003 (0-1).



El Mallorca mantiene vivo el sueño de clasificarse para disputar su cuarta final en la historia en la Copa del Rey.



El equipo de Javier Aguirre afronta el choque en el Real Arena tras el 0-0 de la ida de las semifinales en Son Moix con el objetivo de "defender con gallardía la ilusión" de sus aficionados, según ha declarado el técnico mexicano este lunes.



Los bermellones llegan a la cita por un puesto en la final -que han alcanzado en tres ocasiones, una de ellas, levantando el trofeo en 2002- después de superar cinco eliminatorias, la última ante el Girona FC en Son Moix (3-2).



También derrotaron al CD Boiro, CD Valle de Egüés, Burgos y Tenerife, todos ellos rivales de inferior categoría, sin encajar ningún gol.



Aguirre podrá disponer en San Sebastián de todos sus jugadores con excepción de Pablo Maffeo, que continúa el proceso de recuperación tras ser operado de menisco.



Vuelven a la lista de convocados los centrales Antonio Raillo y Siebe Van der Heyden, bajas por sanción en el empate (1-1) la pasada jornada de Liga ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza.



Es muy probable que el "Vasco" mantenga en el Reale Arena su habitual bloque de cinco defensas con el central serbio Matija Nastasic como titular tras su gran actuación en Vitoria, coronada con el gol que le dio un punto a su equipo.



El guardameta eslovaco Dominik Greif, de gran rendimiento en la Copa del Rey, ocupará el puesto de titular, según ha anunciado Aguirre.



Asimismo, el kosovar Vedat Muriqi tiene todos los números para comandar el ataque, aunque el canadiense Cyle Larin y el mallorquín Abdón Prats también tienen sus opciones.



La posibilidad de clasificarse para la final de la Copa de Rey ha generado una gran expectación en la isla.



El club y el Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar han puesto a disposición de los aficionados pantallas gigantes para que puedan seguir el encuentro en Son Moix y en esa localidad mallorquina.



- Alineaciones probables



Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galán; Zubimendi, Merino, Brais; Kubo, Silva, Becker o Zakharyan.



Mallorca: Greif; Gio González, Nastasic, Raillo, Valjent, Jaume Costa; Antonio Sánchez, Samu Costa, Morlanes, Dani Rodríguez; Muriqi.



Árbitro: Jesús Gil Manzano (comité extremeño).



Estadio: Reale Arena.



Horario: 21.30 CET (20.30 GMT).

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es