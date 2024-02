El Valencia niega la acreditación a Netflix en Mestalla para el documental sobre Vinicius

La productora brasileña que tenía previsto grabar este sábado en Mestalla en el partido entre el Valencia y el Real Madrid para la plataforma Netflix parte del documental que ambas preparan sobre el jugador brasileño Vinicius Jr no podrá hacerlo al haber negado el club valenciano su acreditación.



Según pudo saber EFE la decisión del Valencia de pedir a LaLiga la no acreditación de la productora se ha producido al asumir el club que la idea de la misma era mantener una cámara durante todo el partido en busca de cualquier reacción contraria a Vinicius de la Grada de Animación en la que estaban los aficionados que le insultaron en mayo, entre otras cosas porque carece de derechos sobre el juego.



Fuentes de La Liga explicaron a EFE que para acreditar a un medio de estas características hace falta el consentimiento de los dos clubes participantes en el partido por lo que al no dar el suyo el Valencia no se tramitará la acreditación.



El anuncio del documental, teóricamente sobre el día a día del jugador, se produjo este verano pocas semanas después de que el jugador del Real Madrid sufriera insultos racistas en Mestalla por parte de al menos tres aficionados que están como investigados a raíz de una denuncia de La Liga y a los que el Valencia expulsó de por vida como abonados.

