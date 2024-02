El bigote de Asraf y la declaración de amor de Isa Pantoja en 'GH Dúo'

Estamos en la recta final del concurso, tan solo faltan unos días para descubrir quien se alza como ganador del reality. A estas alturas, los concursantes llevan semanas sin ver a sus familiares (aunque algunos pudieron reencontrarse cara a cara en el día de San Valentín) y eso hace que la emoción esté por las nubes. Durante la emisión del programa de hoy, llegaba el momento de que los defensores hicieran el alegato para votar a sus defendidos.

Como no podía ser de otra manera, a Asraf se le iluminaba el rostro al ver a Isa Pantoja en la pantalla grande, dispuesta a defenderle por encima de todo. Sin dejar que ella empezara, rápidamente le gritaba "¡Qué guapa estás!" mientras empezaba a emocionarse. La mujer del concursante recordaba algunas de las virtudes que Asraf ha demostrado a lo largo del concurso: "para mí, es una persona que ha dicho lo que ha tenido que decir cuando así lo ha considerado, que ha escuchado a sus compañeros aún cuando se han llevado mejor o peor con ellos. También creo que es una persona que no ha chillado, no ha necesitado humillar a nadie".

Continuaba describiendo a su pareja como un ejemplo a seguir para la audiencia, demostrando cómo se debe tener una convivencia con personas con las que puedes no tener nada en común: "Tú puedes ser un ejemplo de convivencia y de compañerismo, y por eso justamente hoy estás en la final". Sin dejar que Ion Aramendi cogiera el relevo, Asraf rápidamente aprovechaba para mandarle un mensaje a su mujer gritando "¡Queda poco, cari, queda poco!" mientras comentaba las ganas que tiene de poder estar a su lado las veinticuatro horas del día.

Antes de despedir a la defensora, el presentador le preguntaba su opinión sincera respecto al nuevo cambio de look de su marido. Isa, fijándose en el bigote de Asraf, respondía: "Muy sexy, me parece otra persona porque está muy cambiado". Entre risas, él le preguntaba si debía dejárselo para la final e Ion Aramendi les pedía que dejaran esa conversación para cuando estuvieran fuera del programa. La hija de la cantante es un apoyo fundamental para su marido y así lo ha demostrado semana tras semana. Ahora, simplemente le queda esperar y confiar en la audiencia para que su pareja llegue a la final.

