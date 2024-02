Sara Jiménez actuará en Museos de la Atalaya

Sara Jiménez actúa en Museos de la Atalaya.

Un evento enmarcado en el Festival de Jerez 2024 a celebrar hoy lunes, día 26 de febrero de 2024.

Bailarina y coreógrafa nacida en Granada. Titulada por el Conservatorio Profesional de Danza Reina Sofía de Granada en la modalidad de danza española y flamenco y becada por el Centro Andaluz de Danza de Sevilla bajo la dirección de Blanca Li.

Entre sus trabajos como coreógrafa se encuentran las obras Fandango18, Saldiguera, Vía Bamba, Tápate Niña, [ETC], VARIACIÓN a tempo, Recital Flamenco, Real de la Alhambra. Además de su trabajo en solitario, ha participado como bailarina solista con Estévez & Paños, Ballet Flamenco de Andalucía, Eduardo Guerrero, Daniel Doña, Wang Ramírez entre otras.

En 2022 comenzó una nueva andadura como Sara Jiménez en Compañía y su ópera prima ADIOSES, además de seguir colaborando con diferentes compañías de la música y las artes escénicas.

Sara Jiménez va trazando un estilo propio en el que la danza, el gesto dramático y la música conviven en un único lugar. Firme creyente de las colaboraciones artísticas y la creación colectiva, se abre al discurso de cada uno de los componentes que invita en una búsqueda constante de ese lugar donde convergen las diferentes disciplinas artísticas que inspiran sus obras y que son el canal de exposición y expresión de sus propuestas.

La crítica dice, “Sara Jiménez convierte su cuerpo en el mecanismo perfecto de la expresión de la alegría, el dolor y el infinito amor al arte de la danza.”

PREMIOS Y NOMINACIONES

2023 Nominación Premios Lorca. Intérprete femenina de danza. ENTRE HILOS Y HUESOS.

2022 Nominación Premios PAD. Mejor espectáculo de sala. A D I O S E S.

2022 2º Premio de coreografía Certamen coreográfico de Madrid, UNA PIEZA SIN NOMBRE.

2022 Nominación Premios Lorca. Intérprete femenina de danza flamenca, DEBAJO DE LOS PIES.

2022 Candidatura Premio Max. Mejor intérprete femenina de danza, ENTRE HILOS Y HUESOS.

2020 Premio a bailarina sobresaliente Fundación AISG, VARIACIÓN A TEMPO.

2020 1º Premio de coreografía Certamen coreográfico de Madrid, VARIACIÓN A TEMPO.

2020 1º Premio de coreografía Distrito de Tetuán, [ETC].

2018 Candidatura Premios Max. Mejor intérprete femenina de danza. Ballet Flamenco de Andalucía.

2014 1º Premio de coreografía Distrito de Tetuán junto a Macarena López, TÁPATE NIÑA.

“Palabras para una danza:

En un tiempo y un paisaje imaginado, un cazador dispara a un ave. Tras su caída, descubre que, en el acto de matar, se da presa a sí mismo.

Ave de plata explora, a través del uso del mito, un universo íntimo y personal. Así, la idea del amor en el más amplio sentido de la palabra y la concepción de la vida y la muerte como regeneración de la vida ocupan el centro de una obra en la que tanto la celebración como lo trágico tienen lugar.

La metáfora del ave y la doma sobrevuelan esta pieza de Sara Jiménez, en la que el flamenco se encuentra con la danza y la música contemporánea. A su vez y por ello, esta pieza sirve para reflexionar, utilizando como herramienta el cuerpo y el movimiento, sobre lo flamenco desde todas sus expansiones, ángulos y fisuras, sobre su situación en el eje entre lo tradicional, lo experimental y lo identitario.

Dice Ave de plata a Sara Jiménez:

Me pones en la escena como maestra de ceremonia para los adioses y las despedidas, como anfitriona de un espacio para la libertad, como convidante de este delirio danzante que te propones. Necesitas poner en mis manos el peso de un proceso que sabes, te agitará, pero del que sabes será alivio y liberación. Me has dado el nombre que encuentras cuando miras detrás de tu ojo y si miras fijamente podrás verte reflejada en mi piel de espejo, y si me tocas, sentirás frío porque vengo de un lugar donde las heridas ya no sangran y las flores han dejado de oler. Soy la poesía que apagará el fuego de tu delirio danzante.

Abandona ahora tu cuerpo, libéralo, abandónate a mí, entra en mi danza sin excusas, haz visible lo invisible, cede a la euforia del olvido, danza desnuda por el espacio desnudo. Hazlo como te pido”. Sara Jiménez.

