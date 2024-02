España vuelve a tropezar en su camino al Eurobasket

Un apagón ofensivo en el último cuarto, en el que encajó un parcial de 15-1 y solo fue capaz de anotar un tiro libre en siete minutos, le costó este domingo a España su segunda derrota en el camino hacia el Eurobasket tras otra gris actuación que reduce su margen de error y le obliga a mejorar de cara a próximos compromisos (58-53).



El equipo español, que al igual que ante Letonia no ofreció una buena imagen, ganaba por ocho puntos (40-48) cuando en el reloj quedaban 7.26. A partir de ahí, un punto de Jaime Pradilla fue su insuficiente botín en los siguientes siete minutos, en los que recibió quince en su canasta, lo que acabó pagando con la derrota ante un rival que ya le ganó en el último Europeo.



Pareció empezar algo mejor el equipo de Sergio Scariolo con cinco puntos seguidos de Joel Parra y las primeras ventajas de la tarde, Bélgica se recompuso rápido y, gracias a un parcial de 7-0, se puso por delante por primera vez en el ecuador de un primer cuarto de baja anotación e imprecisiones en uno y otro bando.



Los de Sergio Scariolo no tenían su tarde. Desde su única canasta de dos puntos en ese primer acto, que convirtió Parra en el minuto dos, estuvo casi ocho sin anotar un tiro de campo, viviendo de seis tiros libres hasta el triple de Dario Brizuela que cerró los primeros diez minutos con su equipo tres arriba (11-14, min 10). España solo anotó en ese periodo tres de sus trece lanzamientos (23%) aunque su rival no le iba a la zaga (4/16, 25%).



La igualdad en el marcador y la espesura en el juego se mantuvo en la reanudación, con los puntos llegando con cuentagotas. Parra, desde el perímetro, puso a la campeona de Europa por primera vez cinco arriba, aunque la reacción belga volvió a equilibrar la situación.



Yankuba Sima lideró otro estirón de los suyos con tres canastas y buenas acciones que mantenían el dominio visitante en el Dome de Charleroi, aunque sin grandes florituras, aprovechándose de que los jugadores que entrena el croata Dario Gjergja tampoco andaban finos y solo Retin Obasohan, máximo anotador del choque con 19 puntos, destacaba en un equipo que llegó al descanso con un paupérrimo 12 por ciento en tiros de dos (19-26, min 20).



Jaime Pradilla elevó la renta española a diez puntos al inicio de la segunda mitad, aunque Pierre Antoine Gillet, con dos triples consecutivos, volvió a apretar el marcador poco después. El exjugador del Tenerife y Fuenlabrada, con ocho puntos, empezó a ser la principal amenaza local (31-34, min 25).



El equipo centroeuropeo tuvo varias ocasiones para ponerse por delante durante el tercer periodo aprovechándose de un nuevo bajón ofensivo español y finalmente lo logró con cinco puntos seguidos de Jonas Delalieux que le permitieron llegar uno arriba a los últimos diez minutos tras un parcial a favor de 21-13 (40-39, min 30).



España necesitaba mejorar y salió más entonada en el último cuarto con un 0-6 comandado por Alberto Díaz que le devolvió el mando y obligó a Dario Gjergja a pedir tiempo muerto cuando tan solo se habían disputado dos minutos.



A partir de ahí, solo hubo un equipo en el Dome de Charleroi, y fue el belga. De nuevo Obasohan se echó a su equipo a su espalda y, con un 15-1 en contra, España pagó muy cara su desconexión en el momento menos oportuno. En siete minutos y medio solo fue capaz de anotar tres tiros libres y una canasta bajo aros de Brizuela, lo que se tradujo en su segunda derrota en su camino al Eurobasket.



España no jugará su próxima ventana hasta noviembre. Con tres billetes en juego en un grupo con cuatro selecciones, a España le basta con derrotar a Eslovaquia, que también acumula dos derrotas, para asegurar su plaza en el campeonato en el que aspira a defender su título en 2025.

Ricky Rubio sufre una leve sobrecarga

Ricky Rubio, que regresó el jueves al baloncesto tras seis meses y medio recuperándose de sus problemas de salud mental, no volvió a jugar en la segunda parte del partido que este domingo enfrentó a España y a Bélgica por una leve sobrecarga en la rodilla izquierda, en la que fue operado en 2022 al sufrir una rotura del ligamento cruzado.



Sergio Scariolo, seleccionador español, explicó en la rueda de prensa posterior a la derrota frente a Bélgica (58-53) que no es "nada grave", pero decidió que no participase tras el descanso por precaución ya que el jugador llevaba muchos meses parado.



"No ha jugado en toda la segunda parte, ha salido en el minuto cinco por una leve sobrecarga en su rodilla operada, aunque no es nada grave, pero obviamente en estos momentos de la trayectoria de Ricky hay que tener mucha prudencia porque ha estado parado muchísimo tiempo tras una lesión grave y hay que proceder con pasos muy prudentes", dijo el técnico italiano.



El base catalán, actual jugador del Barça, disputó en el segundo partido de la fase de preparación para el Eurobasket 2025 trece minutos y diecinueve segundos en los que anotó cuatro puntos desde la línea de tiros libres, capturó cuatro rebotes, repartió tres asistencias y acumuló una valoración de seis créditos.



- Ficha técnica:



58 - Bélgica (11+8+21+18): Van Buggenhout (-), Mwema (6), Bako (8), Gillet (15) y Obasohan (19) -quinteto titular- Samardzic (1), Schwartz (2), Delalieux (5), Tumba (-), Vanwijn (-) y De Ridder (2).



53 - España (14+12+13+14): Ricky Rubio (4), López-Arostegui (1), Juancho Hernangómez (2), Parra (10), Pradilla (5) -cinco inicial- Brizuela (14), Abalde (-), Jaime Fernández (5), Claver (-), Díaz (4), Sáiz (2) y Sima (6).



Árbitros: Boris Krejic, Nicolas Maestre y Carsten Straube. Eliminado por faltas Obasohan



Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del grupo C de clasificación para el Eurobasket 2025 disputado en el Dome de Charleroi (Bélgica).

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es