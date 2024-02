El presidente israelí media en disputa con Eurovisión por su canción "demasiado política"

El presidente israelí, Isaac Herzog, está intercediendo en el desacuerdo entre la cadena pública israelí Kan y la organización de Eurovisión sobre la canción que Israel ha elegido para representar al país este año en el festival, que la considera "demasiado política".



"Creo que es importante que Israel aparezca en Eurovisión, y esto también es una declaración porque hay enemigos que intentan expulsarnos de cada escenario", afirmó hoy Herzog en una conferencia en Jerusalén en la que reveló sus esfuerzos mediadores.



"Ser inteligente no es solo tener razón", agregó el presidente en declaraciones recogidas por medios israelíes.



El programa israelí 'HaKokhav HaBa' ('La próxima estrella') de la cadena pública Kan seleccionó el pasado martes a la cantante Eden Golan para representar a Israel en el certamen Eurovisión 2024 con la canción 'October Rain', que tiene que ver con el brutal ataque de Hamás el pasado 7 de octubre en suelo israelí que dejó unos 1.200 muertos y 250 secuestrados.



Kan informó al día siguiente de su elección de que la organización de Eurovisión estaba estudiando la canción y podría rechazarla al considerarla "demasiado política" en medio de la actual guerra en la Franja de Gaza, que Israel declaró ese mismo día a Hamás y que ha dejado casi 30.000 muertos en el enclave.



"Estamos examinando actualmente las letras de las canciones, un proceso que es confidencial entre la UER y el organismo de radiodifusión nacional (KAN) hasta que se haya tomado una decisión final", indicó a EFE el jueves la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que organiza el festival.



Según la UER, todas las emisoras tienen hasta el 11 de marzo para presentar formalmente sus candidaturas.



La polémica sobre al letra de la canción israelí se produce en medio de múltiples llamamientos de representantes políticos y de medios artísticos europeos a la UER para que vete la participación de Israel por la guerra en la Franja de Gaza.



La entidad ha respondido que Eurovisión es un evento "apolítico", pero este argumento también ha sido criticado al recordarse la rápida expulsión de Rusia tras su agresión militar contra Ucrania en 2022.



"Quiero estar frente a toda Europa y levantar nuestra nación. Nací en Israel y sólo aquí me siento realmente como en casa. No hay nada que me emocione más en el mundo que representar a nuestra nación este año en Eurovisión", afirmó Golan, de 20 años, tras ser elegida.

