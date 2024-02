Médicos surcoreanos insisten en que mantendrán la huelga hasta que el Gobierno no ceda

La principal asociación de médicos de Corea del Sur afirmó hoy domingo que no cederá en su postura y mantendrá la actual huelga que está afectando seriamente al sistema de salud nacional hasta que el Gobierno no descarte su plan de aumentar en 2.000 plazas al año la cuota para nuevos estudiantes de medicina.



En una junta celebrada hoy, la Asociación Médica de Corea (KMA), dijo que mantendrá su protesta "hasta el final" si el Ejecutivo del conservador Yoon Suk-yeol no cede en su actual postura tras amenazar con imputar y retirar las licencias de aquellos que inciten a la huelga e ignoren las órdenes que ha emitido para que los médicos en prácticas retornen al trabajo.



Actualmente el 60 % de los 13.000 médicos en prácticas que trabajan en el país asiático, según el Ministerio de Salud, y que constituyen en torno al 40 % de las plantillas de los grandes hospitales nacionales, han presentado cartas de renuncia y abandonado sus puestos desde el pasado martes.



Muchos grandes hospitales surcoreanos han seguido aplazando operaciones este fin de semana (en algunos grandes centros médicos se han cancelado el 50 % de las intervenciones quirúrgicas) y muchos pacientes de urgencias continúan siendo derivados a hospitales más pequeños ante la falta de médicos.



Debido a la huelga, el pasado viernes el Gobierno, que ha implementando un plan de crisis aumentando los horarios de atención en hospitales públicos, abriendo al público los hospitales militares o incentivando las teleconsultas, elevó, por primera vez en la historia del país, a "grave", el escalafón más alto, su indicador sobre el estado de los servicios de salud.



A la huelga se suma ahora el problema de que muchos estudiantes de Medicina recién licenciados están a su vez renunciando a iniciar su periodo de prácticas, que en Corea del Sur comienza mayoritariamete el próximo 1 de marzo.



Hospitales en Seúl y ciudades como Gwangju y Jeju (suroeste), Daejeon (centro) o Busan (sureste) han reportado que la mayoría de estos licenciados han renunciado a iniciar sus prácticas la próxima semana, lo que complica aún más la situación.



Durante la junta celebrada hoy por la KMA en Seúl, el líder del comité de emergencia de la organización, Kim Taek-woo, dijo estar convencido de que sus "140.000 miembros seguirán peleando por lograr el objetivo de volver a debatir" con el Gobierno las reformas que requiere el sector.



Tras la junta, celebrada en la sede la de KMA en el distrito de Yongsan en Seúl, unos 200 médicos marcharon en señal de protesta hasta la cercana oficina presidencial.



La KMA ha convocado una protesta en Seúl el próximo 3 de marzo para la cual ha convocado a médicos de todo el país.



El Ejecutivo argumenta que es necesario aumentar hasta las 5.038 plazas anuales los cupos en las facultades de medicina para atajar la escasez de médicos, especialmente en zonas rurales y en áreas como pediatría u obstetricia, pero la principal asociación médica denuncia que la decisión ha sido unilateral y que el incremento debería situarse en 350 plazas y no 2.000 para que no afecte a la calidad formativa y del servicio.



Según datos publicados en 2021, Corea del Sur, que no ha aumentado las plazas en Medicina en 27 años, es uno de los países de la OCDE con menor número de médicos por cada 1.000 habitantes (2,46), sólo por detrás de México, Polonia, Colombia y Turquía.

