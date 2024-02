Hutíes anuncian nuevo ataque contra petrolero y efectivos navales de EE.UU. en el mar Rojo

Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen anunciaron nuevos ataques con misiles y drones contra un petrolero y efectivos navales de Estados Unidos en el mar Rojo, poco después de que EE.UU y el Reino Unido confirmaran una cuarta andanada de bombardeos contra el grupo pro iraní.



Según un comunicado este domingo del portavoz militar hutí, Yahya Sarea, "las fuerzas navales del Yemen (como se autodefinen los hutíes) realizaron una operación militar cualitativa con una serie de misiles navales adecuados contra el buque petrolero estadounidense 'Torm Thor' en el Golfo de Adén".



El portavoz no aportó más detalles de ese ataque, aún no confirmado por otra fuentes, y que se produce después de que EE.UU. y el Gobierno yemení internacionalmente reconocido alertaran el sábado de las consecuencias medioambientales de un vertido de miles de toneladas de fertilizante procedente de un barco carguero que los insurgente yemeníes habían atacado días antes en el mar Rojo.



Sarea afirmó también que su grupo "atacó con varios drones varios buques de guerra estadounidenses en el mar Rojo".



El nuevo comunicado hutí fue difundido pasada la medianoche hora local del Yemen, poco después de que EE.UU y el Reino Unido anunciaran haber bombardeado 18 "objetivos" hutíes, en la cuarta operación conjunta desde que las dos potencias iniciaran sus ataques contra posiciones de ese grupo chií a mediados de enero.



Esa cuarta operación, que según un comunicado conjunto de EE.UU y el Reino Unido contó con el apoyo de Australia, Baréin, Canadá, Dinamarca, Países Bajos y Nueva Zelanda, tuvo como blanco almacenes subterráneos de misiles, sistemas de defensa aérea, radares y un helicóptero.



Si bien no se refirió de forma directa a esos últimos bombardeos, el portavoz hutí advirtió de que su grupo "enfrentará la escalada estadounidense-británica con operaciones militares de mayor calidad contra todos los objetivos hostiles en el mar Rojo y el mar Arábigo en defensa de nuestro país, nuestro pueblo y nuestra nación".



También reiteró que continuarán sus ataques contra los buques israelíes o vinculados con Israel "hasta que se ponga fin a la agresión contra el pueblo palestino de Gaza y se levante el asedio (impuesto por Israel) sobre la Franja".



Los hutíes, respaldados por Irán, iniciaron sus ataques en el mar Rojo en noviembre pasado, tras el inicio de la guerra de Israel en Gaza, y sus amenazas han tenido un gran impacto para la navegación en esa vía marítima, por donde circula casi el 15 % del comercio marítimo global.

