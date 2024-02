Almería y Atlético, atascados

El Atlético Madrid, en la versión visitante que ha ofrecido este año, lejos de la solidez que ofrece como local, se atascó en Almería, ante el colista, donde se dejó dos puntos que le pueden dejar fuera de los cuatro primeros puestos de LaLiga EA Sports.



Con parte del pensamiento y del planteamiento desviado hacia la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey ante el Athletic, el jueves, el cuadro de Diego Pablo Simeone fue incapaz de superar al colista que sigue sin ganar pero que encontró buenas noticias, como la de Luka Romero, autor de los dos goles del conjunto de Gaizka Garitano.



El encuentro, que al final pudo caer para cualquier lado, se rompió pronto. al minuto de partido, cuando el Atlético Madrid se adelantó con el gol de Ángel Correa tras una buena jugada individual del brasileño Samu Lino.



El Atlético arrancó el encuentro como un tiro. A la primera de cambio, en el minuto 1 de partido, se adelantaron los del Cholo Simeone tras una gran jugada de Samu Lino, que dribló a Marc Pubill para serrvirle el balón en bandeja a un Ángel Correa, que solo tuvo que empujarla.



No cesó el Atlético en su empeño de pasar por encima de los de Gaizka Garitano, y pudo hacerlo de controlar Pablo Barrios un gran pase que lo dejaba solo ante Maximiano en el minuto 4.



Pasado el cuarto de hora de partido, los almerienses aún no se habían acercado con peligro a la meta de Oblak. Al contrario, eran los madrileños los que seguían disponiendo de la posesión en tramo ofensivo, con un Almería muy endeble ante las rápidas combinaciones atléticas.



El primer acercamiento indálico llegó en el minuto 20, tras un robo de Embarba en campo contrario, que cedió al ‘Choco’ Lozano, pero el hondureño remató blando desde la frontal a las manos de Oblak. La volvería a tener Lozano, esta vez a centro de Embarba, con un remate de cabeza que salió desviado por alto.



El atrevimiento almeriense, con una presión adelantada en campo Atlético, tuvo recompensa pues, en una buena contra dirigida magistralmente por Marc Pubill, que se la entregó a Luka Romero para acabar con un disparo seco del argentino desde fuera del área, al que pudo oponer algo más resistencia el guardameta esloveno, obtuvieron los rojiblancos el empate.



Tras el tanto local, volvieron a despertar los pupilos de Simeone por la banda de Samu Lino. El atacante portugués dispuso en el minuto 30 de un disparo desde la frontal muy similar al del gol de Romero, pero que detuvo en esta ocasión su compatriota Luis Maximiano, desviando el balón a córner para mantener el empate al descanso.



La segunda mitad tardó más en reanudarse, puesto que tuvo los servicios sanitarios tuvieron que atender a un aficionado en la grada de Tribuna. Pasado el mal trago, arrancó de nuevo el fútbol. Y lo hizo con una falta directa peligrosísima para los colchoneros. La ejecutó Memphis, que buscó la escuadra diestra con un disparo desviado. El que sí que probó a Maximiano fue Marcos Llorente, que se incorporó al encuentro tras el descanso, con un disparo cruzado desde la frontal.



Pero volvió a ser el Atlético el que dio un golpe sobre la mesa. En el minuto 56, Rodrigo De Paul, tras una conducción al contragolpe en la que los almerienses se quedaron mirando, definió con el exterior, rebotó en Radovanovic, y se le coló a Maximiano.



Insistían los del ‘Cholo’ que volvían a aprovechar el espectáculo defensivo local, para robar un balón en campo almeriense, saliendo desviado el disparo de Riquelme al larguero.



Sin embargo, lo que no funciona atrás, funciona adelante para el Almería, y Luka Romero, en un debut sensacional, consiguió el doblete en el minuto 65, a pase de Jonathan Viera, con un zurdazo inapelable a la escuadra de Oblak.



A partir de ahí, se durmió en cuanto a ocasiones claras el partido, que viró hacia las interrupciones constantes debido a los cambios y faltas que arbitraba Alberola Rojas.



Fue casi al llegar el minuto 80, cuando el Atlético de Madrid volvería a tener una nueva ocasión. Le llegó a Álvaro Morata, que la tuvo en el mano a mano para batir con la zurda a Maximiano, que la atrapó en dos tiempos.



Pudo llevarse el encuentro casi al final el Atlético, con un mano a mano de Álvaro Morata, al que le llegó un mal despeje de Langa, pero que se le fue desviado por alto. Pero, como en otros tantos, también pudo caer el encuentro en tierras rojiblancas, pero Melero falló otra ocasión clarísima para la UDA, que impidió que los rojiblancos rompieran de buena vez su racha histórica sin ganar.



--Ficha técnica:



2 - UD Almería: Luis Maximiano; Marc Pubill, Ivan Radovanovic (m.68, Chumi), Édgar, Bruno Langa; Idrissu Baba, Lucas Robertone (m.80, Lopy), Embarba, Viera (m.77, Melero), Luka Romero (m.68. Arribas) y ‘Choco’ Lozano (m.77, Baptistao)



2 - Atlético de Madrid: Jan Oblak; Samu Lino (m.46, Riquelme), Reinildo, Paulista, Savic, Nahuel Molina; Rodrigo De Paul (m.80, Witsel), Koke (m.46, Llorente), Pablo Barrios; Memphis (m.68. Morata) y Ángel Correa (m.68, Saúl Ñíguez).



Goles: 0-1, m.1: Correa; 1-1; m,26: Luka Romero; 1-2, m.56: De Paul; 2-2, m. 63: Luka Romero.



Árbitro: Alberola Rojas, (comité Castellano-Manchego), amonestó a los locales Embarba (m.92), y a los visitantes Reinildo (m.39);



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo sexta jornada de Primera División, Liga Santander, disputado en el Power Horse Stadium ante 14.472 espectadores.



Antes de iniciarse el partido, se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el incendio ocurrido la tarde del pasado jueves en Valencia, en el que la UD Almería se ha sumado al dolor de los familiares, mostrando su apoyo a todos los damnificados en este trágico suceso.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es