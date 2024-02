El Mallorca llega a tiempo en Vitoria

El Mallorca llegó a tiempo en Vitoria para igualar el partido, 1-1, ante el Deportivo Alavés en la recta final de un choque correspondiente a la vigésima sexta jornada de LaLiga EA Sports; en el que los locales se adelantaron con un cabezazo de Carlos Benavídez, en el minuto 76, que igualó Matija Nastasic once minutos más tarde.



De esta forma, el Alavés se mantiene duodécimo en la tabla con 29 puntos, mientras que el Mallorca, que disputará la vuelta de semifinales de Copa este martes, se coloca, con 24 puntos, en la decimosexta plaza de la clasificación.



El encuentro comenzó con bastante presión del Mallorca, mientras que el Alavés buscaba realizar contraataques rápidos.



En la primera mitad, el equipo vitoriano no realizó ningún disparo a puerta y fue el Mallorca quien tuvo las ocasiones más claras de la mano de Morlanes y Radonjic. Este último tuvo una de las ocasiones más claras del encuentro en un mano a mano que acabó atajando Antonio Sivera a la perfección.



Aun así, ninguno de los dos conjuntos consiguió abrir el marcador en una primera parte con mucha intensidad en las dos áreas.



En la segunda mitad, no cambió mucho el plan de juego de ambos equipos respecto a los primeros 45 minutos.



Álex Sola tuvo la primera ocasión clara de la segunda mitad en un tiro de falta que se fue rozando el palo de Rajkovic.



Minutos más tarde, en el 76, llegó el primer gol del partido para el Alavés; en un saque de esquina que acabó rematando Benavídez de cabeza, en el que fue el único tiro a puerta del equipo albiazul en los 90 minutos.



Por su parte, el Mallorca anotó el gol del empate en el minuto 87 gracias a Nastasic; en una jugada embarullada dentro del área que no supo despejar la defensa del Alavés y que acabó rematando dentro del área el central serbio, uno de los mejores jugadores del encuentro.



- Ficha Técnica:



1 - Alavés: Sivera; Gorosabel (Tenaglia, min. 85), Rafa Marín, Abqar, Javi López; Guevara, Antonio Blanco (Benavidez, min. 72), Guridi; Sola (Carlos Vicente, min. 60), Rioja (Duarte, min. 85), Omorodion (Kike García, min. 72).



1 - Mallorca: Rajkovic; Nacho Vidal (Gio González, min. 60), Valjent, Nastasic, Copete (Dani Rodríguez, min. 84), Toni Lato; Radonjic (Larin, min. 60), Omar Mascarell (Llabrés, min. 84), Morlanes, Darder (Samu Costa, min. 90); Muriqi.



Árbitro: García Verdura (Colegio catalán). Expulso al entrenador local Luis García Plaza (min.89). Amonestó con cartulina amarilla al visitante Nacho Vidal.



Goles: 1 - 0: min. 76, Benavidez. 1 - 1: min. 88, Nastasic.



Incidencias: Partido correspondiente a la vigásima sexta jornada de LaLiga EA Sports de fútbol disputado en el estadio de Mendizorroza de Vitoria ante 16.102 espectadores.

