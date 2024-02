Real Madrid-Sevilla, el regreso de la leyenda Sergio Ramos

A punto de cumplirse cuatro años de su último partido en el estadio Santiago Bernabéu, tres desde su último encuentro defendiendo el escudo madridista, Sergio Ramos es el gran protagonista del Real Madrid-Sevilla, el regreso de una leyenda el día en el que se convertirá en el defensa con más partidos en la historia de LaLiga.



El momento de volver a vencer para recuperar el paso firme hacia el título del Real Madrid y la necesidad de puntos que confirmen la esperada reacción del Sevilla, quedarán aparcados ante el recibimiento del madridismo a Ramos.



Una leyenda regresa a la que durante 16 años fue su casa. 671 partidos, 22 títulos, 101 goles. Algunos de los registros que situaron al camero como el mejor defensa de la historia del Real Madrid. Una historia de amor cortada de forma abrupta por discrepancias económicas con 35 años. Por años de contrato. Un pulso que queda enterrado con el paso del tiempo y que privó a Ramos de marcar registros difíciles de igualar.



Tras la emoción en un día muy especial para Sergio Ramos, ya de vuelta tras sus dos años en el PSG, al equipo donde comenzó todo, el Sevilla, el Real Madrid, con siete bajas, buscará recuperar la regularidad tras ceder dos empates en las tres últimas jornadas de LaLiga EA Sports.



La sintió encarrilada tras golear al inesperado rival directo, el Girona, pero el empate cedido en la visita al Rayo y el previo frente al Atlético de Madrid en dos derbis, son el aviso a la falta de intensidad cuando reapareció en escena la Liga de Campeones. Desde el prisma positivo aparece la mejor racha de Carlo Ancelotti sin perder en una Liga. Hasta 19 partidos consecutivos con 14 triunfos y cinco empates que le permiten mantener una cómoda ventaja sobre sus perseguidores.



No quiere que se reduzca más y para ello recibe con alivio el regreso de Antonio Rüdiger para poner freno a los problemas defensivos por bajas. Llegó a encarar un partido sin ninguno de sus cuatro centrales, pero ante el Sevilla ya podré devolver a Aurelien Tchoauméni a su demarcación natural con la vuelta del central alemán tras lesión muscular y la presencia de Nacho. Los laterales serán nuevos. Lucas Vázquez ocupará el hueco que deja por sanción Dani Carvajal y Ferland Mendy será titular tras cumplir un partido por tarjetas.



Sin Thibaut Courtois, Èder Militao, David Alaba, Jude Bellingham y Joselu Mato, última ausencia por lesión por un golpe en el tobillo, las sanciones dejan a Ancelotti sin Carvajal ni Eduardo Camavinga. El técnico italiano encara la cita sin sus dos máximos goleadores. La responsabilidad aumenta sobre los brasileños Vinícius Junior y Rodrygo Goes.



El Sevilla acude al Bernabéu en el momento de más estabilidad de la temporada, una vez asumida desde hace semanas las decepciones de caer en competiciones europeas y también en la Copa del Rey, lo que ha hecho que el equipo se centre en LaLiga.



En este torneo su objetivo es alejarse de los puestos de descenso con los que coquetea desde el inicio de la temporada, algo que de manera sorprende se ha hecho una costumbre desde la pasada campaña, cuando en las anteriores peleaba entre los cuatro primeros de la tabla.



Quique Sánchez Flores, tercer entrenador del curso en el equipo de Nervión tras José Luis Mendilibar y el uruguayo Diego Alonso, parece que se ha hecho ya con el banquillo y lleva cuatro jornadas sin perder, con dos empates, en casa ante Osasuna (1-1) y en Valencia (0-0) el pasado sábado, y dos triunfos, uno en Granada (0-3) en el debut del técnico madrileño y el otro en el Sánchez-Pizjuán (1-0) ante el Atlético de Madrid.



Esos números, ocho puntos sumados de doce posibles, han hecho que el equipo se separe en siete de los puestos de descenso, aunque está aún en esa zona y más si se ve que este domingo visita al líder de la clasificación y que es difícil sacar algo positivo del Bernabéu.



Quique, como es habitual en el Sevilla también desde el pasado curso, mantiene un gran número de bajas, y del partido del estadio Mestalla salieron tocados el central canterano Kike Salas y el lateral argentino Marcos Acuña, quien sufrió una lesión miofascial en el rector anterior del muslo izquierdo.



Kike Salas se ha recuperado y ya trabaja con el grupo, pero Acuña se une a las bajas seguras de otros cinco futbolistas: dos centrales, el serbio Nemanja Gudelj y el brasileño Marcao Teixeira; el centrocampista camerunés Lucien Agoumé, el extremo belga Dodi Lukebakio y el delantero hispanodominicano Mariano Díaz.



Dos que tampoco viajaron a Valencia, los argentinos Lucas Ocampos y Erik Lamela, por una contractura en el isquiotibial derecho y un dolor en la espalda, respectivamente, han evolucionado de distinta forma. Lamela no ha trabajado en la sesión de este sábado, con lo que seguirá fuera, mientras que Ocampos, por contra, sí se ha ejercitado con normalidad.



Otro que lleva ya algunas jornadas de trabajo en la plantilla es el joven central francés Tanguy Nianzou, de baja desde hace varias semanas por una lesión muscular, con lo que ya está a disposición Quique.



- Alineaciones probables:



Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Fede Valverde, Brahim; Rodrygo y Vinícius.



Sevilla: Nylan; Jesús Navas, Badé, Sergio Ramos, Kike Salas, Pedrosa; Suso, Soumaré, Ocampos; Isaac Romero y En-Nesyri.



Árbitro: Díaz de Mera (comité castellano-manchego).



Estadio: Santiago Bernabéu



Hora: 21:00.

