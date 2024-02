Ángel Cristo Jr. pospone su boda con Ana Hermida para participar en 'Supervivientes'

A escasos días de dar comienzo la nueva edición de uno de los realities más esperados, el cartel quedaba prácticamente desvelado al completo a falta de un par de confirmaciones. Aunque los rumores ya indicaban que el hijo del domador y la vedette podría ser uno de los concursantes, ha sido durante la emisión de '¡De Viernes!' cuando se confirmaba la noticia.

El programa tenía preparada una conexión en directo con Ángel Cristo Jr. Para que fuera él mismo quien hablara de qué espera en esta etapa televisiva que dará comienzo dentro de muy poco: "Creo que va a ser muy duro, pero sí, quiero intentarlo. Va a ser una prueba muy dura, de superación para mí en un momento que está siendo duro para mí y espero que consiga aguantar, que el físico soporte todas las pruebas y mentalmente estar fuerte y poder entretener a la gente y dar mucho juego" comentaba en directo.

Comentaba cómo se le ha ofrecido en otras ocasiones que participara en el concurso pero no ha sido hasta este año cuando ha considerado que era el momento ideal para hacerlo. También confesaba su deseo de que su pareja, Ana Hermida, le acompañara en esta aventura pero finalmente no podrá ser por problemas de salud. "Me hubiera gustado ir con Ana porque en un principio estaba la idea de que viniera conmigo, pero ella por motivos de salud no puede" comentaba.

Y no solo eso, sino que su participación en el programa ha sido la causa de que su boda se posponga hasta después del programa debido a la incompatibilidad de fechas. "Si no vas, a lo mejor no puedes ir en otra ocasión, así que la boda se tiene que posponer y lo haremos en cuanto sea posible" desvelaba a los presentadores.

Ángel no será el primero de la familia en acudir al programa, pues Sofía Cristo y su madre, Bárbara Rey, ya lo hicieron. Aseguraba que ya ha hablado con ellas lo que tenía que hablar y descartaba pedirles consejo para el programa.

