Los muertos en Gaza superan los 29.600, tras 92 nuevas víctimas en las últimas 24 horas

La cifra de muertos en la guerra israelí en la Franja de Gaza alcanzó los 29.606 fallecidos, en su mayoría mujeres y niños, después de que los ataques de Israel acabaran con la vida de 92 personas en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Sanidad gazatí.



"La ocupación israelí cometió 8 masacres contra familias en la Franja de Gaza, lo que causó 92 muertos y 123 heridos durante las últimas 24 horas", anunció el Ministerio, controlado pro el brazo político del grupo islamista Hamás.



La nota precisó que tras el último recuento, la cifra total de fallecidos se eleva a 29.606 y la de heridos a 69.737.



Asimismo recordó que hay víctimas todavía bajo los escombros y tiradas en los caminos, que las fuerzas israelíes impiden rescatar.



El servicio de emergencia de Gaza hizo hoy un llamamiento a la comunidad internacional para que se permita la entrada de alimentos a la Franja después de que uno de sus equipos rescatara a un bebé que se encontraba severamente malnutrido en la calle junto a su madre llorando, por no poder alimentarlo.



Tras ser llevado al hospital de Al Shifa, el bebé fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos, según equipo de la defensa civil del norte de Gaza.



Los organismos internacionales llevan semanas advirtiendo del empeoramiento de las condiciones humanitarias en el enclave palestino y solicitando a Israel que permita la entrada de más camiones y que no ataque a las fuerzas de seguridad gazatíes, dependientes de Hamás, que se encargan de mantener la seguridad en el áreas y de proteger los convoyes humanitarios de saqueos de bandas y de grupos de personas hambrientas.



Por su parte, el Ejército israelí ha continuado en las últimas 24 horas sus operaciones militares contra el sur de Gaza, especialmente en la localidad de Jan Yunis, donde ha matado a un número indeterminado de supuestos combatientes de Hamás.



"Durante las intensas actividades en Jan Yunis en el último día, fueron muertos numerosos terroristas", aseguró este sábado un comunicado de las fuerzas armadas de Israel.



Según la nota castrense, francotiradores del Ejército mataron a "numerosos" supuestos combatientes en Jan Yunis y un helicóptero acabó con la vida de tres personas que se movían en dirección a las tropas.



Además, otros cuatro supuestos "terroristas" murieron en un ataque aéreo y un número indeterminado por disparos de tanques israelíes.



El texto militar también indica que el Ejército llevó a acabo operaciones en el centro y norte de Gaza, en concreto en el área de Zeitun, situada en el sur de la ciudad de Gaza, donde un dron militar mató a varios combatientes que, al parecer, se preparaban para atacar a las tropas israelíes con un misil antitanque.



Asimismo, en un área no identificada del centro de la Franja de Gaza, las tropas israelíes mataron a dos personas que "portaban bolsas y un objeto sospechoso de ser un arma" y se encontraban cerca de uniformados.



En estas operaciones, los militares se incautaron de rifles AK-47 y cargadores, así como de chalecos y documentos pertenecientes a Hamás, según el comunicado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es