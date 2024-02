El Barça, a dejar de desafinarse en Montjuïc para no decir definitivamente adiós a LaLiga

Tras regresar a unos octavos de final de la Liga de Campeones, dos años después, con un empate en Nápoles (1-1), el Barcelona retoma el pulso a LaLiga recibiendo al Getafe con la obligación de lograr un triunfo que le permita reconducir su falta de consistencia como local esta temporada.



No contar con el factor Camp Nou para disputar los partidos de casa está siendo un handicap para los azulgranas, que este curso han desafinado demasiadas veces en el Estadio Olímpico Lluís Companys, donde ya han dejado escapar 10 puntos, los dos últimos con una inesperado empate ante el Granada (3-3).



Tras el 3-5 ante el Villarreal que desembocó en el anunció de Xavi de que no seguirá en el banquillo la próxima temporada, el Barça ha encadenado cuatro partidos de LaLiga sin perder, pero no puede dejarse más puntos en Montjuïc si desea seguir aspirando a un título que cada jornada que pasa se antoja más complicado.



No lo tendrá fácil este sábado, porque enfrente tendrá al Getafe, el único equipo al que no ha logrado marcarle un gol en las 25 primeras jornadas (0-0 en el Coliseum) en un partido muy tenso y donde el Barcelona acabó con diez jugadores por la expulsión de Raphina. Además, es un rival que mira a Europa y siempre resulta incómodo para los azulgranas.



Pese a recuperar a Joao Félix y a Sergi Roberto para el compromiso de 'Champions', la enfermería del cuadro catalán sigue bastante ocupada, pues los defensas Alejandro Balde y Marcos Alonso, el centrocampista Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ y el delantero Ferran Torres continúan de baja.



Con todo, Xavi podría hacer varios cambios respecto al once que jugó el pasado miércoles en el Diego Armando Maradona, donde dejó escapar un triunfo que mereció por juego y ocasiones.



Así, el joven Pau Cubarsí podría regresar al eje de la zaga en detrimento de Iñigo Martínez; Oriol Romeu tiene opciones de sustituir a Andreas Christensen en el pivote defensivo: y Raphinha parte con posibilidades de ocupar el puesto de Lamine Yamal en el extremo derecho del ataque azulgrana.



En el Getafe, casi amarrada la permanencia, la pelea por jugar la próxima temporada en Europa aún no ha terminado. El club madrileño no quiere bajarse del tren continental y quedarse en tierra de nadie. Con una ventaja de 17 puntos sobre el descenso, tiene que pelear por algún objetivo jugoso para no quedarse en el centro de la clasificación con nada por lo que luchar.



Ese objetivo no es otro que llegar a la sexta posición a final de temporada. En estos momentos, está en poder de la Real Sociedad, que tiene una renta de seis puntos sobre los hombres dirigidos por José Bordalás, ahora décimo en la tabla con Las Palmas, Valencia y Betis también por delante y en la misma lucha.



El Barcelona recibirá a un equipo que siempre pelea duro en sus partidos. De hecho no ha perdido ninguno de los últimos tres, ante Betis, Celta y Villarreal, en los que ha sumado una victoria (3-2) y dos empates en campos complicados como el Benito Villamarín (1-1) o el Estadio de la Cerámica (1-1).



Montjuic cerrará el ciclo de salidas antes de regresar al Coliseum y el Getafe querrá plantear batalla en un estadio en el que el máximo logro de la carrera de José Bordalás fue un empate sin goles en la temporada 2017/18. El resto de encuentros, hasta cuatro, uno de ellos en las filas del Valencia, se saldaron con derrotas.



Sin embargo, Bordalás ya sabe lo que es ganar al conjunto azulgrana. Lo consiguió en el curso 2020/21, en el Coliseum, cuando ganó 1-0 con un tanto de Jaime Mata. Este sábado, quiere conseguir otro hito en su carrera de entrenador y espera sumar su primera victoria en el estadio del Barcelona.



Para ello tendrá disponible a casi toda su plantilla. Sólo es baja segura Mauro Arambarri, que continúa recuperándose de un rotura de ligamento cruzado y menisco de su rodilla derecha. Con algún problema físico está el canterano Jordi Martín, titular en los últimos tres partidos del Getafe, y Fabrizio Angileri, cuya influencia es casi nula en el equipo de Bordalás.



Si no hay sorpresas, el técnico del Getafe alineará un once bastante similar al que empató en Villarreal la pasada jornada. Carles Aleñá podría sustituir a Jordi Martín en la zona izquierda del centro del campo y sería la única novedad de un equipo en el que las mayores amenazas serán los goles de Borja Mayoral, el equilibrio de Luis Milla y el desborde de Mason Greenwood.



-- Alineaciones probables:



Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Joao Cancelo; Romeu, De Jong, Gündogan: Raphinha, Pedri y Lewandowski.



Getafe: Soria; Iglesias, Djené, Alderete, Diego Rico; Greenwood, Maksimovic, Milla, Aleñá o Jordi Martín; Jaime Mata y Borja Mayoral.



Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité Gallego).



Estadio: Estadio Olímpico Lluís Companys



Hora: 16:15.

