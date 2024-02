Eva González, muy emocionada al recibir el premio 'Bandera de Andalucía'

Día inolvidable para Eva González, que este viernes ha recibido en Sevilla el premio 'Bandera de Andalucía' por ser una de las mejores embajadoras de su tierra natal. Un reconocimiento muy especial que la presentadora ha querido dedicar a todos los andaluces y que recogido muy emocionada y arropada por su familia -su madre, Encarna, y su hermana María González- y algunos amigos, radiante con un sencillo look compuesto por pantalón fluido en rosa vibrante y jersey de punto negro con estampado tipo geométrico en blanco.

"Estoy abrumada con tanto cariño y por recibir esta insignia hoy y esta bandera de Andalucía que me hace muy feliz, la verdad. Es un impulso para seguir trabajando y para seguir llevando el nombre de mi tierra allí por donde vaya" ha reconocido con una gran sonrisa, asegurando que a pesar de que son muchos los premios que ha recibido en su trayectoria como modelo y comunicadora, "este es muy especial porque es en mi tierra y es a la proyección de Andalucía, y eso es muy bonito porque yo me siento andaluza por los cuatro costados y así vivo, así voy donde quiera que vaya. Llevando mi bandera por ahí".

Un reconocimiento que no ha dudado en dedicar a "todos los andaluces, porque gracias a sentirme y haber nacido en una tierra tan bonita y con la gente tan bonita, estoy hoy aquí". "Y por supuesto a mi niño" ha añadido en referencia a su hijo Cayetano, de 5 años, fruto de su relación con Cayetano Rivera.

"Estoy muy bien, muy feliz de poder celebrar este día tan bonito en mi tierra, con todos los andaluces y con una condecoración tan bonita como es 'Bandera de Andalucía'. No me lo esperaba para nada y la verdad es que estoy muy contenta porque es un premio muy bonito a la proyección de Andalucía por todos lados y yo me siento andaluza siempre, por los cuatro costados y estoy feliz" ha explicado presumiendo una vez más de su tierra.

"Celebración", como ha revelado, "poca porque tengo que seguir, pero cuando termine iré a por mi niño al cole y pasaremos el día con él, y tratar de inculcarle lo que es andaluz, aunque él ya lo sabe, pero bueno". "Él me preguntaba anoche: "mami, ese premio, ¿qué es? ¿Y eso por qué te lo dan? ¿Y te van a dar una bandera?" ha relatado divertida.

Y ha sido al recoger el premio cuando Eva, emocionadísima, no ha podido contener las lágrimas al recordar a su padre, y el día de su funeral durante su discurso tras encontrarse con una persona a la que no había vuelto a ver desde el que ha revelado que fue "un día muy triste en mi vida", el del último adiós a uno de sus grandes pilares. El emotivo momento que ha mostrado a la Eva más vulnerable, y que refleja la especial relación que tenía con su progenitor, Manuel González, fallecido en 2013.

