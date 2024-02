El nuevo referente en alquiler de furgonetas en Andalucía

En un año marcado por la expansión y el crecimiento empresarial, GANXO Rent se ha consolidado como la compañía líder en el alquiler de furgonetas de carga y vehículos de 9 plazas en Andalucía. Con una impresionante cobertura que abarca desde la estación de tren de Sevilla Santa Justa hasta el aeropuerto de Málaga, pasando por emblemáticas localidades como Marbella, Córdoba, Granada y Almería, la empresa ha establecido puntos de servicio en las localizaciones más estratégicas de la comunidad. Este 2023, GANXO Rent ha abierto sus puertas en lugares clave como Jerez de la Frontera, Úbeda y Dos Hermanas, garantizando así una accesibilidad sin precedentes para todos sus clientes de la comunidad como de otras zonas de España.

La estrategia de expansión de GANXO Rent no se detiene en Andalucía. En su primer año de operaciones en la región, la compañía ha logrado multiplicar por tres su flota de vehículos, un claro indicativo de su éxito y aceptación en el mercado. Ante esta creciente demanda, GANXO Rent se prepara para trasladarse a unas instalaciones más amplias y tiene en miras la apertura de nuevas sucursales en Barcelona o Madrid, marcando así el inicio de su expansión nacional. Entre en www.ganxorent.com para ver las furgonetas de alquiler de 9 plazas que estarán disponibles en Barcelona.

Flota de furgonetas comerciales y de 9 plazas

La flota de GANXO Rent a Car es tan diversa como funcional, abarcando desde vehículos compactos de 3 a 4 metros cúbicos, ideales para pequeñas mudanzas o transportes ligeros, hasta furgonetas carrozadas de 16 a 20 metros cúbicos con plataforma exterior, perfectas para necesidades de carga más significativas. En la categoría de 6 a 7 metros cúbicos, modelos como el Ford Transit Custom o el Mercedes Vito se destacan por su versatilidad. Para aquellos que necesitan aún más espacio, las opciones de 8 a 10 metros cúbicos incluyen el Renault Master y el Fiat Ducato. El segmento de 12 metros cúbicos está bien representado por el Iveco Daily y el Mercedes Sprinter, mientras que para transportes de gran volumen, los carrozados de 16 a 20 metros cúbicos con plataformas como el Renault Master Chasis Cabina se presentan como soluciones óptimas. Además, para los viajes en grupo o familiares, GANXO Rent ofrece monovolúmenes de 9 plazas como el Volkswagen Caravelle y el Mercedes Viano.

Comprometida con la satisfacción del cliente, GANXO Rent propone atractivos descuentos en los días laborables, incentivando así el alquiler durante la semana. Además, la empresa garantiza precios más económicos para aquellos que contacten o reserven con antelación, reafirmando su compromiso con la accesibilidad y la economía.

Con una estrategia de expansión ambiciosa, una flota de vehículos diversa y políticas orientadas al cliente, GANXO Rent se posiciona como la opción predilecta para quienes buscan entre muchas ciudades, alquilar una furgoneta en girona

Un Siglo de Innovación y Servicio

La evolución de GANXO Rent a Car desde su fundación en 1999 es una historia de ambición, tradición y adaptación a los nuevos tiempos en el sector automovilístico. La compañía, nacida del espíritu emprendedor de una familia con profundos lazos en la industria del automóvil, ha crecido sobre los cimientos establecidos por Jose P.L, quien en 1929 abrió camino al futuro del negocio familiar con el primer taller de reparación de automóviles. En esos primeros días, el taller se distinguió por su capacidad para no solo reparar sino también reconstruir vehículos, un testimonio del arte y la habilidad de los mecánicos de la época.

La saga familiar continuó con Jorge P.M., quien, heredando la pasión y el compromiso de su abuelo, expandió el negocio más allá de la reparación, incursionando en la venta de vehículos nuevos y de segunda mano. Bajo su liderazgo, la empresa se convirtió en el primer concesionario oficial en la zona de la marca Barreiros.

La tercera generación dio un paso adelante al fundar Ganxo Rent a Car, marcando el comienzo de una nueva era dedicada al alquiler y venta de vehículos de ocasión.

Compromiso Ambiental

GANXO Rent se distingue no solo por su liderazgo en el mercado de alquiler de vehículos en Andalucía, sino también por su firme compromiso con la protección del medio ambiente. Conscientes de la importancia de minimizar el impacto ambiental del transporte, la empresa ha integrado en su flota un 15% de vehículos eléctricos, todos ellos nuevos y equipados con etiquetas 0 emisiones y tipo C, reconocidos por su capacidad para combatir la contaminación. Este enfoque no solo refleja la responsabilidad ecológica de GANXO Rent sino que también ofrece a sus clientes una ventaja significativa: la posibilidad de acceder sin restricciones a cualquier Zona de Bajas Emisiones (ZBE) establecida en ciudades de Andalucía y el resto de España. Al alquilar una furgoneta de carga o un vehículo de plazas de GANXO Rent, los usuarios no solo contribuyen a un entorno más limpio, sino que también disfrutan de la libertad de movilidad urbana, evitando las limitaciones impuestas a vehículos menos ecológicos. Este compromiso con la sostenibilidad y la innovación posiciona a GANXO Rent como una empresa pionera en el sector, liderando el camino hacia un futuro más verde y sostenible en el ámbito del alquiler de vehículos.

