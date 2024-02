¿Qué hacer si se incendia el edificio en el que vives?

Si se produce un incendio en un edificio lo que nunca hay que hacer es intentar abandonar la vivienda a través de la escalera porque es muy peligroso. Sí hay que cerrar la puerta de casa si el fuego no ha llegado dentro y poner un trapo mojado en la parte inferior para evitar que el humo entre.



Estos son algunos de los consejos que han ofrecido los bomberos de Madrid a raíz del devastador incendio en un edificio residencial de Valencia que de momento ha causado cuatro víctimas mortales y 15 heridos, mientras que 14 personas están desaparecidas.



Una de las mayores preocupaciones de los bomberos cuando se pr oducen este tipo de siniestros no es solo el propio incendio en el edificio sino la propagación de humo a zonas comunes como la 'caja de escalera'.



Cuando el humo entra en ese espacio la situación para los bomberos "se complica bastante", porque en numerosas ocasiones la gente intenta abandonar el edificio a través de la escalera poniendo en peligro su vida.



Entonces, ¿qué hay que hacer?. "Si no tienes fuego en tu propia casa, cierra la puerta, pon un trapo en la parte inferior de la misma para evitar que entre humo y vete a una ventana o a un lugar seguro donde tengas una atmósfera respirable y nosotros podamos verte por si tenemos que rescatarte o ayudarte", recomiendan los bomberos.



Advierten de que aventurarse a bajar por la escalera "puede ser de las peores decisiones" que se toman en esos casos como ha quedado demostrado en múltiples ocasiones.



Otra cosa es si el fuego se ha originado en una casa o las llamas han llegado a ella. En ese caso, si se puede, hay que abandonarla, cerrar la puerta y entregar las llaves a los bomberos.



Cerrar la puerta, según los bomberos, es esencial para no comprometer al resto de vecinos y confinar el fuego.



El edificio de 14 plantas del barrio del Campanar de Valencia ardió "como una auténtica tea" al confluir diversos factores como el fuerte viento y el calor, así como los materiales empleados en la construcción, aunque oficialmente aun no se conoce cuáles son, han señalado a EFE fuentes de técnicos de bomberos.



Si se da la circunstancia de que hay unos revestimientos que sean combustibles, hay fuerte viento y no hay humedad, es fácil que las llamas se propaguen a gran velocidad como ocurrió en el incendio de Valencia.



Los bomberos atacaron el fuego desde fuera con toda la potencia posible y todos los medios disponibles, han señalado las fuentes, que han calificado de "espectacular" el trabajo realizado tanto por ellos como por los servicios de emergencia, la Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se desplazó hasta Valencia para ayudar en las tareas de extinción.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es