Hamás abandona Egipto tras días de negociaciones estancadas sobre posible tregua en Gaza

La delegación del grupo palestino Hamás, encabezada por el líder de su buró político Ismail Haniyeh, concluyó este viernes su visita a El Cairo, tras días de negociaciones con el jefe de la Inteligencia egipcia y un asesor estadounidense para tratar de alcanzar una tregua en Gaza, si bien no anunció ningún avance.



Fuentes palestinas próximas a las conversaciones dijeron a EFE que la delegación del movimiento islamista abandonó la capital de Egipto después de mantener varias reuniones con el jefe de la Inteligencia egipcia, Abás Kamel, y Brett McGurk, asesor para Oriente Medio del presidente estadounidense, Joe Biden, con quienes discutió la situación en la Franja de Gaza y el cese de la agresión israelí contra ella.



Según estas mismas fuentes, las conversaciones también abordaron "el regreso de los desplazados a sus lugares de residencia, socorro y refugio, especialmente en el norte de la Franja de Gaza, y las formas de lograrlo", y se discutió la cuestión del intercambio de prisioneros, si bien no comunicaron ninguna decisión o acuerdo al respecto.



Asimismo, discutieron sobre "lo que la ocupación está planeando en Jerusalén a la luz de la decisión del gobierno de ocupación de impedir que (los palestinos) en Cisjordania puedan orar en la bendita Mezquita de Al Aqsa durante el mes sagrado del Ramadán", sin aportar más detalles.



En la jornada de ayer fuentes palestinas previeron un posible acuerdo para una nueva tregua en los próximos días en Gaza, después de que Hamás ofreciera "concesiones" en las negociaciones de El Cairo.



Así lo dijeron este pasado jueves a EFE fuentes palestinas próximas a las negociaciones, en las que "Hamás ha renunciado a su exigencia de un alto el fuego permanente y una retirada israelí completa de Gaza, a cambio de garantías para que sus líderes no sean asesinados".



Las fuentes no descartaron el anuncio de una nueva tregua "la semana próxima" tras una nueva reunión que está prevista en París entre los jefes de los servicios de Inteligencia de Israel, Estados Unidos y Egipto, además del primer ministro de Catar.



El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reveló anoche por primera vez, y tras cuatro meses y medio de guerra en Gaza, su plan para 'el día después' del conflicto, en el que detalló una Franja desmilitarizada, cuya seguridad dependerá de Israel y en la que no exista la UNRWA.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es