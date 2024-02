El multimillonario Mike Garlick busca un nuevo Burnley en Antequera

El Antequera CF, que milita en la Primera Federación, tercer escalón a nivel nacional, ha comenzado una nueva etapa ilusionante por la llegada de Mike Garlick, un empresario británico que ha comprado el club para intentar llevarlo a lo más alto del fútbol profesional, como hizo con el Burnley en la Premier League.



El Antequera Club de Fútbol tiene nuevo dueño desde el pasado lunes, cuando de manera oficial el multimillonario Mike Garlick presentó su proyecto deportivo en el Museo de la ciudad malagueña, acompañando al actual presidente, Ángel González, quien celebró su llegada porque piensa que es lo mejor para el futuro inmediato del equipo.



Para este movimiento de venta, del que no han trascendido aún cifras exactas, la entidad se ha tenido que convertir en Sociedad Anónima Deportiva (SAD) para, así, Garlick adquirir el cien por cien de las acciones, lo que le convierte en propietario único.



Mike Garlick es conocido en el mundo del fútbol por haber sido el dueño del Burnley FC, equipo que ascendió hasta la Premier League e incluso en su etapa en la presidencia logró alcanzar una histórica clasificación para la UEFA Europa League.



El empresario inglés explicó su plan y las razones que le han llevado a elegir este municipio de poco más de 41.000 habitantes en el interior de la provincia de Málaga: "Buscaba un club que estuviera cerca de donde vivo, Marbella. He visto varios clubes en el sur de España", reconoció, siendo uno de ellos la Real Balompédica Linense.



"Sentí que podía hacer algo como en Burnley porque es una comunidad que vive el fútbol desde el corazón", añadió Garlick, que recalcó que no será su proyecto personal, "sino el de Antequera", pues quiere "continuar el proyecto actual" basándose en dos premisas: prudencia y sostenibilidad.



"Vengo para que el club evolucione poco a poco, no a hacer una revolución", resumió. Su intención es "llevar al club a lo más alto" y no descarta otras iniciativas relacionadas con el estadio e infraestructuras, crear una cantera o una sección femenina, ya que le gustaría "que hubiera jugadores de Antequera que jueguen en el Antequera y que también haya un equipo femenino", por lo que lo va "a intentar".



Su mayor logro como presidente y propietario ha sido la exitosa etapa en el Burnley FC inglés, donde poseía un 49,24% de las acciones. Allí llegó en 2015, logró dos ascensos, lo afianzó en Premier League e incluso vivió una clasificación para la UEFA Europa League en el año 2018, hasta que en 2021 vendió su participación mayoritaria.



Mike Garlick también es propietario de otro club, el St Joseph's de Gibraltar, que en la actualidad pelea el liderato al habitual dominador de la competición, el Lincoln Red, con quien empata a puntos en la parte alta de la tabla de la primera división de Gibraltar.



Se respira ilusión entre la afición antequerana, que disfruta del gran momento que vive su equipo, un recién ascendido a Primera Federación que ocupa la séptima plaza del Grupo II y se sitúa a cinco puntos de la zona de 'playoff', desplegando un fútbol llamativo y vistoso.

