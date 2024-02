España pincha de nuevo ante Letonia en el regreso de Ricky Rubio

La selección española pinchó de nuevo en hueso contra Letonia, como le ocurrió en el último Mundial, y no pudo celebrar con victoria el regreso, tras superar sus problemas de salud mental, de Ricky Rubio, que partió de titular y estuvo en pista casi 21 minutos.



El debut en el camino hacia el Eurobasket 2025 en el que defiende el título logrado en Berlín empezó mal para España, que volvió a caer contra el combinado báltico, en esta ocasión de manera ajustada, que parece que se le ha atragantado en los últimos tiempos.



Si ya cayó en el último Mundial, y afrontaba el partido con cierto ánimo de revancha por aquel resultado, volvió a tropezar por segunda vez en la misma piedra, en este caso en Zaragoza, donde sufrió para contener a la línea exterior letona en un partido en el que resistió gracias a su encomiable trabajo defensivo que no fue acompañado de acierto ofensivo (37,1 %), que fue la clave de la derrota.



Además, llegó acompañada de la mala noticia de la lesión Joel Parra cuando apenas se habían disputado cinco minutos.



España salió de inicio sin un 'cinco' para intentar controlar en defensa la línea exterior letona, pero la apuesta no le salió bien porque no consiguió su propósito y además evidenció un bajo porcentaje acierto en tiros de campo (5 de 18), todo lo contrario que su rival (9 de 12) y de ahí la diferencia en el marcador al término de los primeros diez minutos (14-23).



Mientras España tenía problemas para superar la defensa rival, Letonia anotaba sin agobios, especialmente desde el triple (4 de 5), lo que hacía inútiles los esfuerzos defensivos de los españoles, incómodos por el buen movimiento de balón del conjunto de Luca Banchi.



El equipo de Sergio Scariolo pareció encontrar en una mayor agresividad defensiva el camino al inicio del segundo cuarto con la segunda unidad, ya que con tres robos consecutivos logró colocarse a solo tres puntos (22-25) en apenas dos minutos.



Sin embargo, la reacción rival fue fulminante con dos triples de Janis Timma y otro de Rihards Lomazs en ataques consecutivos que colocaron la diferencia en la máxima a favor de Letonia hasta ese momento, 12 puntos (22-34) en el minuto 14.



El combinado español volvió a encomendarse al trabajo atrás para intentar frenar la sangría y entre una notable mejoría en ese aspecto y el acierto en los tiros libres en esos minutos fue recuperando terreno poco a poco para acabar llegando a la orilla del descanso con su oponente a tiro de piedra (37-40), pero con la obligación de mejorar sus porcentajes de tiro en la segunda parte porque con un exiguo 44,44 % en tiros de campo se antojaba imposible superar a una Letonia con un 68,18 % de acierto.



Los 16 balones perdidos antes del descanso por el conjunto báltico fueron oxígeno para España, que había anotado 16 puntos tras pérdida de su enemigo.



Un 0-6 al regreso del tiempo de refresco volvió a poner el encuentro cuesta arriba para los de Scariolo en apenas minuto y medio (37-46) y obligó de nuevo a España a remar contra corriente.



Con trabajo de hormiga en la retaguardia y más coraje que acierto en ataque, España intentaba recortar distancias, pero el marcador hacía la goma y nunca llegaba a alcanzar a Letonia, que resistía a golpe de inspiración con ventajas entre cuatro y siete puntos.



Cada vez que el conjunto español se acercaba, el letón respondía anotando y era un vuelta a empezar. Darío Brizuela tuvo dos tiros libres para empatar en el minuto 28 (53-55), pero los falló.



A la segunda oportunidad llegó la igualada de manos del propio Brizuela, que con seis segundos para terminar el tercer acto recorrió el campo entero y dejó una bandeja que equilibraba por primera vez la contienda prácticamente sobre la bocina (57-57).



Sebas Sáiz, anotando un segundo tiro libre, colocó por primera vez a España por delante (60-59), pero Letonia no estaba por la labor de dejarse remontar y de la mano de un inspirado Rihards Lomazs, el mejor del partido, volvió a tomar la delantera (61-66) en el minuto 35.



Un triple de Timma, que sumaba su tercer acierto desde larga distancia, a falta de 1.08 para la conclusión puso el encuentro al límite para España (68-73). De la mano de la experiencia y los puntos de Ricky, se acercó a tres (73-76) a falta de 38.5.



Kristers Zoriks se empeñó en ponerle emoción al encuentro a falta de 17.2 segundos fallando dos tiros libres con 73-76 y permitiendo recuperar la bola a España, que atacó para forzar la prórroga con un triple que no llegó porque Ricky fue objeto de falta antes de poder lanzar, lo que le llevó a los tiros libres cuando restaban 12.5.



Falló el primero y tiró a fallar el segundo, pero el balón acabó en manos letonas certificando la victoria visitante.



- Ficha técnica:



75 - España (14+23+20+18): Ricky Rubio (11), López-Arostegui (10), Juancho Hernangómez (8), Parra (-), Pradilla (14) -cinco inicial- Brizuela (16), Abalde (3), Alocén (-), Claver (5), Alberto Díaz (1), Sáiz (7) y Sima (-).



79 - Letonia (23+17+17+22): Zoriks (6), Bertans (1), Grazulis (13), Rodions Kurucs (9), Cavars (6) -cinco inicial- Arturs Kurucs (-), Leimanis (2), Silins (4), Steinbergs (7), Strautins (2), Lomazs (18) y Timma (11).



Arbitros: Ademir Zuparovic (Bosnia), Igor Mitrovski (Macedonia del Norte) y Berniamino Attard (Italia). Excluyeron por personales a Grazulis (m.33), Lomazs (m.40) y Kurucs (m.40)



Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada del grupo C de clasificación para el Eurobasket 2025 disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 10.533 espectadores.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es