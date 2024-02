El Congreso insta al Gobierno a reducir la jornada laboral

El Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a continuar las labores para reducir la jornada laboral mediante la aprobación de una proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario Sumar, apoyada por Podemos y otros socios del Ejecutivo, criticada por el PP y con el voto en contra de Vox.



Con 169 votos a favor, 33 en contra y 142 abstenciones, el pleno del Congreso ha aprobado la proposición no de ley, cuyo objetivo está recogido en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Podemos, y que el Ministerio de Trabajo ya negocia con los agentes sociales.



"Reducir la jornada sin reducir el salario para ganar más tiempo para vivir", defendió el diputado de Sumar Íñigo Errejón el pasado martes durante la exposición de la propuesta.



Errejón incidió en que en España hay "margen considerable" para reducir la jornada sin recortar salarios, redistribuyendo mejor la productividad entre capital y trabajo para que "la tranquilidad no sea un lujo".



En el debate, la diputada de Podemos Noemí Santana valoró el avance en derechos que supone reducir la jornada, pero instó también a recuperar otros derechos perdidos por la clase trabajadora.



Otros grupos, como el PNV, respaldaron la intención, pero tacharon de "marketing" que un grupo que forma parte del Gobierno traiga al Congreso una petición al propio Ejecutivo de algo que iba en su acuerdo.



"Es una PNL innecesaria", cuestionó también Junts, mientras que ERC y EH Bildu valoraron abrir un debate necesario para avanzar en derechos de los trabajadores y el PSOE insistió en la importancia de poner en el centro el bienestar de las personas.



Vox fue muy crítico con la reducción de jornada, una propuesta que su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, calificó de otra medida "happy flower" de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.



También el PP cuestionó lo que ven como una "medida intervencionista" que solo debería salir como fruto de un diálogo social "real" con los empresarios.



El PP, que se mostró dispuesto a admitir la medida si es en ese marco del diálogo social, pidió que vaya acompañada de medidas de apoyo a las empresas.



"No puede ser una mera puesta en escena dejando a la patronal al margen", reclamó la diputada popular María Isabel Prieto.



El acuerdo entre el PSOE y Sumar contempla rebajar por ley la jornada máxima legal a 37,5 horas en 2025 pasando por 38,5 este 2024.



El Ministerio de Trabajo ya ha abierto una mesa de negociación con patronal y sindicatos, que también están abordando el tema de forma bipartita.

