Alhambra Monkey Weekend 2024 anuncia sus fechas, 14 y 15 de junio

EL MONKEY DEL PUERTO

Alhambra Monkey Weekend desvela los primeros artistas que se suman al cartel de su séptima edición, a celebrar un año más en El Puerto de Santa María los próximos 14 y 15 de junio.

Pony Bravo, Viva Belgrado, Mohama Saz y Los Voluble encabezan las primeras confirmaciones de #elMonkeydelPuerto, que también incorpora ya, por riguroso orden alfabético, a Cuerda Huida, Dalila, Durovino, Esperanto, GAF y La Estrella de la Muerte, Júlia Colom, Los Sara Fontan, Marcelo Pantani, María de la Flor, Mondongo Boy, Nueve Desconocidos, Pedro de Dios, Que Dios Te Lo Pague, Restinga, San Remo, Shanghai Baby, Sick Buzos, Snackbar The Ambassador, Teo Lucadamo y Vatocholo.

¡Más el tradicional Karaoke Los Jaguares como bola extra! ¡Menuda avanzadilla! Y muy pronto, nuevas confirmaciones. Mientras tanto, ¿a qué esperas para hacerte ya con tu entrada? Que este Monkey, ya sabes, ¡siempre tiene un aforo limitado! ¡No te quedes fuera!

Entradas aquí: https://n9.cl/9wg35b

Monos, unicornios, arcoiris... ¿qué fantasía, no? El nuevo Alhambra Monkey Weekend, séptima entrega del festival que la parroquia indie no ha dudado en bautizar como #elMonkeydelPuerto, no podía tener mejor imagen.

El Puerto de Santa María y sus infinitos encantos acogerán un año más el estupendo cartel y el jolgorio habitual de un festival que, edición tras edición, no para de sumar nuevos fieles. No es para menos: conciertos en espacios nada convencionales (de un castillo a una bodega, pasando por una pista de coches de choque, todo cabe como escenario en esta bendita locura), tapeo local para chuparse los dedos, precios más que populares, buen tiempo a raudales y esa tradición tan Monkey de convertir todo el festival —y por extensión todo el centro de la ciudad— en un mismo backstage, donde se mezclan por igual artistas, público, periodistas y algún que otro despistado.

Y para abrir boca, ya tenemos los primeros veinticuatro —sí, has oído bien, ¡veinticuatro!— artistas que han confirmado sus rutilantes presencias en el séptimo Alhambra Monkey Weekend los próximos 14 y 15 de junio. Saquen sus agendas, digitales o no, y apunten en rojo fucsia porque esta avanzadilla tempranera no puede resultar más atractiva y variada, como el mejor cartuchito de pescaíto frito: el punk beligerante de Cuerda Huida, el espíritu ravero de Dalila, el hedonismo no exento de experimentación de Durovino, los aun inéditos Esperanto o la continuación lógica de los añorados Melange, el rock esotérico y personalísimo de GAF y La Estrella de la Muerte, el seductor concepto del folk en la voz de Júlia Colom, la banda sonora en constante mutación de Los Sara Fontan, la reinvención del flamenco a manos de Los Voluble, Marcelo Pantani y su invitación constante a la pista de baile, los cantes de ida y vuelta de María de la Flor, la pangea musical dibujada por Mohama Saz, las lecciones de world music impartidas por Mondongo Boy, la oscuridad tan hipnótica como trepidante de Nueve Desconocidos, los sonidos fronterizos con el estilazo de Pedro de Dios, el trote siempre libérrimo de Pony Bravo, la bizarra unión de Branquias Johnson y Alberto Charro (Los Malinches) en el combo también inédito Que Dios Te Lo Pague, esa sensación de nuestra escena más reciente llamada Restinga, las melodías pop pluscuamperfectas de San Remo, el indie rock tan sucio como adictivo de Shanghai Baby, el esperado retorno de Sick Buzos, el alucinante show en todos los sentidos de Snackbar The Ambassador, las pegadizas rimas del espídico Teo Lucadamo, los corridos 2.0 de ese ciudadano del mundo lllamado Vatocholo y unos Viva Belgrado saboreando el exquisito momento que les ha brindado su reciente y aplaudido trabajo, ese brutal "Cancionero de los Cielos".

Sumemos a este primer aluvión de confirmaciones el Karaoke Los Jaguares. ¡No podía faltar! Una de las sensaciones de #elMonkeydelPuerto es poder desgañitarse y dejarse los pulmones vociferando clásicos de ayer y de hoy de la mano de Los Jaguares de la Bahía, nuestra banda favorita y donde conviven Paco Loco, Pablo Errea, Patri Espejo y una caja de ritmos. Un karaoke en toda regla que se convierte, cada junio, en una auténtica fiessssta.

“Y esto, familia, es solo el principio. Todavía nos quedan por desvelar otra buena retahíla de artistas, además de las rutas que os tenemos preparadas para que disfrutéis de esos escenarios tan singulares que siempre nos ofrece #elMonkeydelPuerto. ¡Este año habrá nuevas sorpresas, avisamos!

Yo de ti, foraster@ o no, iba ya haciéndome con mi sitio. No sería la primera —ni la segunda— vez que Alhambra Monkey Weekend cuelga el cartel de "no hay entradas". Te recordamos que los aforos, en pos de la mejor experiencia posible para nuestro amado público, son limitados. Así que ¿a qué esperas para asegurarte ya tu entrada? ¡Prometemos no defraudarte! ¡Palabra de rock scout!”. Aseguran los organizadores.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es