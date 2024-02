La UE pacta nuevas sanciones contra Rusia con motivo de los dos años de guerra en Ucrania

La Unión Europea (UE) llegó este miércoles a un acuerdo político para imponer una nueva ronda de sanciones contra Rusia, la decimotercera desde que invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022, que será aprobada formalmente en el segundo aniversario de ese conflicto.



La presidencia belga de turno del Consejo de la Unión Europea informó a través de la red social X de que este paquete de sanciones “es uno de los más amplios aprobados por la UE”.



El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, informó en un mensaje en la misma red social que se añadirán cerca de 200 personas y entidades a la lista de sancionados, que contendrá de esta manera más de 2.000 nombres.



“Con este paquete, tomamos más medidas contra las entidades implicadas en la elusión y los sectores militar y de defensa”, agregó.



Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mostró en X su satisfacción por el acuerdo de principio sobre el decimotercer paquete de sanciones contra Rusia.



“Debemos seguir degradando la maquinaria bélica de Putin. Con 2.000 listados en total, mantenemos alta la presión sobre el Kremlin”, dijo Von der Leyen sobre las personas y entidades que se encuentran en la lista de sancionados de la UE, a los que ha congelado sus bienes en territorio comunitario y no les permite la entrada.



La política alemana precisó que, con las nuevas sanciones, “también estamos recortando aún más el acceso de Rusia a los drones”, un arma que Moscú está utilizando extensivamente en Ucrania.



Fuentes comunitarias confirmaron que se han incluido a empresas rusas, pero también de terceros países, como China y Turquía.



En cuanto a las medidas sectoriales, este paquete se centra en las redes de adquisición de componentes de drones que acaban en el complejo militar ruso y, posteriormente, en el campo de batalla de Ucrania.



Hungría, que cuestiona la utilidad de imponer sanciones, vetó hasta ahora la aprobación del nuevo paquete, sobre el que los otros 26 Estados miembros ya habían llegado a un consenso la semana pasada, apuntaron las fuentes.



En los últimos días, no obstante, hubo señales de que Budapest no se opondría a la nueva ronda de medidas restrictivas y finalmente fue acordado hoy por los embajadores de los Veintisiete rápidamente y sin debate, aunque con una declaración de Hungría, precisaron.



A continuación, los juristas y traductores del Consejo de la UE trabajan en el texto, que se someterá a su aprobación formal mediante procedimiento escrito con el objetivo de que esté en vigor el 24 de febrero, fecha que marca el segundo aniversario de la guerra de agresión rusa contra Ucrania.



Por otra parte, los embajadores europeos acordaron hoy renovar otros seis meses el actual régimen de sanciones contra Rusia.



“Rusia está pagando por sus acciones. El decimotercer paquete de sanciones de la UE acordado hoy desmoronará aún más la producción de arsenales del Kremlin y fragmentará sus arcas para la guerra”, aseguró en X la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.



También afirmó que, “dos años después de los primeros misiles rusos, nuestra determinación de apoyar a Ucrania es más fuerte que nunca”.



La UE había aprobado el último juego de sanciones contra Rusia el pasado 18 de diciembre y, en esa ocasión, prohibió la compra y la exportación de diamantes rusos, una de las principales vías de Moscú para financiar la guerra en Ucrania, e incluyó medidas contra la elusión de sanciones.

