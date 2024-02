Moreno está convencido de que solucionará con Ribera la polémica sobre Doñana

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado convencido de que mañana en la reunión con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, "se va a subsanar" el problema del artículo sobre suelos forestales y cultivos del decreto de simplificación, cerrando así la polémica sobre Doñana.



Moreno confía en que se cerrará "un acuerdo" en el que entiendan "ambas administraciones" cuál ha sido el motivo de este artículo en el decreto de simplificación, ya que ha recordado que "básicamente" se debe a una armonización entre el marco estatal y el autonómico.



"Si para resolver un problema en Doñana o con los agricultores y ganaderos tengo que sentarme cien veces con Ribera, con el secretario de Estado o con quien sea, me sentaré", ha dicho en una entrevista en la Cope.



Ha mantenido que el interés general está por encima de la siglas de su partido y que los ganaderos o agricultores que están cerca de "arruinarse" lo que no quieren es que estén tirándose "trastos a la cabeza".



Ha explicado que para la Junta el párrafo "objeto de disputa" es para toda Andalucía y no para revertir a cultivo un suelo forestal de Doñana, pero que el Gobierno considera que puede entorpecer el esfuerzo que se está haciendo para sacar a esos agricultores de la zona.



Sobre el reparto de fondos a los ayuntamientos, ha dicho que mañana también se intentará llegar a un acuerdo "lo más amplio" y "equitativo" posible para todos los municipios, ya que deben tener que recibir más los que deben hacer más esfuerzo al quedar con menos posibilidades de desarrollo.



Por otra parte, ha reclamado una política de agua en España que aborde posibilidades como las transferencias, la desalación o la reconversión del agua utilizada, entre otras.



También ese asunto debe ponerse sobre la mesa en Europa, para lo que busca una alianza con los países del sur, ha recordado.

