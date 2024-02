Junts avisa a Sánchez de que no son ellos quienes "tensan la cuerda" con las inversiones

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha avisado este miércoles en el Congreso al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que no son ellos quienes "tensan la cuerda" porque es el Gobierno el que "nunca ha cumplido" con los compromisos y las inversiones en Cataluña.



"¿Cree que somos nosotros los que tensamos demasiado la cuerda? Muchos deseamos la independencia porque nos sentimos catalanes y no españoles. Y no ocurre nada, porque tenemos un sentimiento de pertinencia que es mucho más fuerte que cualquier propuesta que ustedes nos puedan hacer", ha afirmado Nogueras en su pregunta a Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.



El líder del Ejecutivo ha discrepado de las afirmaciones de la portavoz de Junts porque el Gobierno "siempre" ha cumplido con sus compromisos con Cataluña como demuestra -ha dicho- que el presupuesto para esta comunidad es un 42% mayor que la media de los últimos cinco años del Ejecutivo del PP.



"Estamos hablando de unas cifras absolutamente históricas", ha recalcado Sánchez, quien se ha referido a inversiones concretas como los 467 millones de euros para proyectos de desalación, los 116 millones para proyectos de transición energética o los 536 millones que se están ejecutando para modernizar el servicio de Rodalíes.



Ha destacado asimismo el más de medio millón de pensionistas que han visto revalorizada su pensión en Cataluña o los 300.000 trabajadores que se han beneficiado de la subida del 54% del salario mínimo interprofesional.



"La independencia también es supervivencia", ha insistido por su parte Nogueras, quien ha centrado su pregunta a Sánchez en cómo va a convencer a los catalanes y en qué va a hacer diferente esta vez para que se cumplan los presupuestos, para cuya aprobación se necesita del apoyo de la formación independentista.



"Es injusto, inexplicable e insostenible", ha agregado la portavoz de Junts, quien ha asegurado que ni siquiera existe el "café para todos" porque lo que siempre se ha impuesto en Cataluña es el "trabaja, paga y calla".



En este sentido, ha apuntado que mientras en Madrid el grado de ejecución presupuestaria es del 100% en Cataluña es "sólo del 60% y a la baja" y ha pedido que su comunidad tenga "como mínimo aquello que le corresponde".

