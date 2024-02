Griezmann asegura que hará "todo lo posible por participar" en París 2024

Antoine Griezmann hará "todo lo posible" para representar a Francia en los Juegos Olímpicos de este verano, con permiso del Atlético de Madrid, ya que tenerlos en París es algo "excepcional" y competir en ellos sería un "sueño", según ha afirmado en una entrevista publicada este martes por el diario Le Monde.



El jugador, de 32 años, quiere ser uno de los hasta tres futbolistas mayores de 23 años que podrían entrar en la convocatoria de Thierry Henry para la cita olímpica, un deseo que también ha expresado su compañero en la delantera de 'les Bleus', el capitán Kylian Mbappé.



"Tendré una charla con los directivos a su debido tiempo para saber si me dejan ir", explicó el delantero francés en referencia al equipo rojiblanco, ya que al igual que el resto de clubes profesionales, el Atlético no tiene la obligación de ceder a sus jugadores para la cita olímpica.



Sobre su capacidad para competir a buen nivel en París 2024, a pesar del exigente calendario deportivo, Griezmann se mostró optimista: "Conozco mi cuerpo, tenemos fisioterapeutas de alto nivel, así que no hay por qué preocuparse".



De no lograr entrar en la convocatoria por un motivo u otro, apoyará a los atletas franceses "frente al televisor".



"Los Juegos Olímpicos son siempre un momento que me encanta, que disfruto pasando con mis hijos. Mia (su hija mayor) era fan de las gimnastas. Va a ser estupendo volver a verlos", compartió.



La entrevista de Le Monde se publica este martes, pero se produjo la semana pasada, justo un día después de que se filtrara que Mbappé abandonará el Paris Saint-Germain a finales de esta temporada.



A falta de confirmación oficial, la prensa francesa señala el Real Madrid como su destino más probable, una hipótesis respecto a la que Griezmann aseguró que la 'súper-estrella' parisina nacida en Bondy sería muy bien recibida en España.



"En cualquier caso estaría encantado de jugar derbis contra él", indicó el delantero rojiblanco.



Griezmann también hizo repaso de su trayectoria en el Atlético de Madrid, tras haberse convertido en enero en el mayor goleador de la historia del equipo colchonero. Para celebrar ese hito, el club le hizo recientemente una pequeña ceremonia de homenaje en el estadio Metropolitano, en 'petit comité'.



"No me gusta que me elogien tanto, así que me dio un poco de vergüenza", confesó el jugador, antes de añadir que, a pesar de todo, fue un momento "muy conmovedor" e inspirador.



El delantero francés dijo también estar "feliz" de haber recuperado su conexión con los aficionados rojiblancos, algo que no fue nada fácil tras su marcha y vuelta de Barcelona en 2019.



"Hice mucho daño a los aficionados, me silbaron y lo entendí. Trabajé muy duro para arreglar las cosas y ahora es un placer", aseguró.



A pesar de encontrarse ya en una edad en la que otros grandes futbolistas han partido para terminar sus carreras en lugares con menor nivel de competición, Griezmann no se plantea todavía esa tesitura.



"Pararé cuando me dé cuenta de que mis piernas son demasiado lentas o de que mi cerebro ya no reacciona con la suficiente rapidez", reflexionó.



No obstante, sí apunta que en el futuro querría probar suerte en la liga de fútbol norteamericana: "Tenemos algunos contactos y estamos hablando con algunos equipos, pero ya nos ocuparemos de eso más adelante".

