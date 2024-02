"¿Qué van a hacer? ¿Amnistiar a los narcos para mejorar la convivencia en el Estrecho?"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha defendido este martes de los ataques del PP por la muerte de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) arrollados por una narcolancha y ha sentenciado: "El mejor homenaje a los narcos que he visto yo es una 'giornata' de barco del presidente del PP con un narco".



En un "aperitivo" de lo que será mañana la ofensiva del PP en las sesiones plenarias de Congreso y Senado, el senador de este partido Alejo Joaquín Miranda ha arremetido contra el titular de Interior por haber prohibido a los guardias civiles participar en homenajes a los agentes fallecidos, según el parlamentario.



Marlaska ha negado rotundamente que lo hiciera y ha dicho que el mejor homenaje que había visto a los narcos era el que protagonizó el actual presidente de principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, con el contrabandista Marcial Dorado en un yate.



"¿Dio instrucciones a los guardias civiles para no que rindieran homenaje a sus compañeros asesinados en acto de servicio?", era la pregunta que figuraba en el orden de día de la sesión de control de la Cámara Alta.



Una pregunta que a Marlaska le ha parecido "ofensiva" y a la que ha respondido con un no.



En su segunda intervención, el senador ha preguntado al ministro si "de verdad" no tenía "mala conciencia" por haber "desmantelado" la unidad de élite de la Guardia Civil en la lucha contra el narco en el Campo de Gibraltar, e OCON-Sur, por dejar que este cuerpo tenga una "flota envejecida" o por dar instrucciones que prohibían los minutos de silencio en memoria de los agentes.



Miranda ha censurado al PSOE en el Parlamento europeo por votar en contra de una propuesta para reconocer a los guardias como profesión de riesgo.



"Les da igual que se jueguen la vida en el Estrecho (...) mientras se reían a carcajadas en la alfombra roja", ha dicho el senador en referencia a los miembros del Gobierno, entre ellos el presidente, Pedro Sánchez, que asistieron a la gala de los premios Goya de cine justo un día después del asesinato de los dos agentes.



"¿Qué van a hacer ahora? ¿Amnistiar a los narcos para mejorar la convivencia en el Estrecho?", ha preguntado el senador antes de asegurar que por la seguridad de todos Marlaska "no puede permanecer ni un minuto más" en su puesto.



Para Marlaska, esta réplica del senador ha sido "todavía más ofensiva" que su pregunta y ha significado un insulto a los mandos de la Guardia Civil.



En este sentido, el ministro ha respetado las decisiones que tomaron ese día en el puerto de Barbate porque la Guardia Civil "trata siempre de cumplir con su deber".

Grande-Marlaska ha afeado al PP que basara la sesión de control en "desvaríos, maledicencias e insultos", y ha añadido que él "no degrada" a los agentes ni cuestiona las decisiones que tomaron los mandos de la Guardia Civil en el dispositivo tras detectar seis narcolanchas en el puerto de Barbate.

"Yo no degrado a nuestros agentes ni reduzco la plantilla de los agentes como hicieron ustedes", ha comentado Grande-Marlaska, que ha reconocido que la toma de decisiones en la tragedia de Barbate se está revisando y que los medios policiales "nunca son suficientes y hay mucho margen de mejora".

"Insultan a los mandos de la Guardia Civil; estoy seguro de que tratan de actuar todos ellos con espíritu de servicio, aunque puedan, podamos, en algunas ocasiones equivocarnos", ha insistido en referencia a lo ocurrido en Barbate, centrando su censura en los 'populares' por "hacer política con el dolor".

Grande-Marlaska ha reiterado que él fue a los funerales de los guardias civiles en Cádiz y Pamplona porque está "muy orgulloso" del trabajo que llevan a cabo los hombres y mujeres que forman parte de esta institución. Previamente, el senador Alejo Miranda de Larra le había acusado de "sacar del funeral" a una hermana de un agente que criticó la gestión del Ministerio del Interior y de tomar decisiones como disolver la unidad OCON-Sur



No obstante, ha reconocido que Interior está estudiando lo que pasó y si hay que tomar medidas, se tomarán.



"¿De verdad cree que mi dolor es menor que el suyo? ¿Tan arrogante es? ¿Tan sobrados están de patriotismo?", ha inquirido el ministro al senador popular a quien ha querido dejar claro: "No hago política con el dolor. Ustedes sí".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es