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Andalucía

24 febrero: TURBO REWIND

Localidad: EL PUERTO DE SANTA MARÍA. Lugar: MOTOCLUB CÁDIZ RUTEANDO. Calle Curtidores 4, Polígono Industrial El Palmar. Horario: 21:00 HORAS.

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TURBO REWIND.

Localidad: EL PUERTO DE SANTA MARÍA.

Lugar: MOTOCLUB CÁDIZ RUTEANDO. Calle Curtidores 4, Polígono Industrial El Palmar.

Horario: 21:00 HORAS.

Fecha: 24/2/2024.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es

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