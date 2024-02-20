24 febrero: TURBO REWIND

TURBO REWIND.
Localidad: EL PUERTO DE SANTA MARÍA.
Lugar: MOTOCLUB CÁDIZ RUTEANDO. Calle Curtidores 4, Polígono Industrial El Palmar.
Horario: 21:00 HORAS.
Fecha: 24/2/2024.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
Localidad: EL PUERTO DE SANTA MARÍA. Lugar: MOTOCLUB CÁDIZ RUTEANDO. Calle Curtidores 4, Polígono Industrial El Palmar. Horario: 21:00 HORAS.
TURBO REWIND.
Localidad: EL PUERTO DE SANTA MARÍA.
Lugar: MOTOCLUB CÁDIZ RUTEANDO. Calle Curtidores 4, Polígono Industrial El Palmar.
Horario: 21:00 HORAS.
Fecha: 24/2/2024.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es