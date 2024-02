Marlaska se compromete a dotar con más medios la lucha contra el narcotráfico

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este lunes que los asesinatos de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate (Cádiz) no quedarán impunes y ha asegurado que los medios en la lucha contra el narcotráfico se incrementarán tanto como sea necesario para una mayor efectividad y seguridad de los agentes.



Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación tras inaugurar la nueva comisaría de la Policía Nacional en Calatayud (Zaragoza), a cuyas puertas se han concentrado más de un centenar de agentes de la Policía y de la Guardia Civil, además de vecinos, para reclamar tanto la dimisión del ministro como la plena equiparación salarial y que se les reconozca como integrantes de una profesión de riesgo.



Ante las críticas por el desmantelamiento del Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON), Marlaska ha recordado que el día anterior a los asesinatos se presentó en Algeciras el cuarto plan de seguridad del Campo de Gibraltar para los años 2024 y 2025.



Estos planes contemplan los medios y resultados en la lucha contra el narcotráfico, están en evaluación continuada y se incrementarán lo necesario para garantizar la mayor efectividad en la respuesta al crimen organizado y para que los agentes puedan desarrollar su trabajo con la máxima seguridad.



En todo caso, ha incidido en que las cuestiones operativas las deciden los profesionales, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional.



Ha insistido en que los 150 agentes del OCON fueron reubicados en las unidades de Policía Judicial y en que a partir de entonces aumentaron las incautaciones de droga y las operaciones contra el blanqueo.



El ministro ha hecho hincapié en la detención en 24 horas de los presuntos autores de los asesinatos y su puesta a disposición de judicial -este lunes están en prisión provisional-, y ha insistido en que los crímenes no quedarán impunes, aunque no ha desvelado novedades sobre la investigación.



El ministro ha destacado además que la nueva comisaría de Calatayud, en la que se han invertido más de 2,5 millones, forma parte de los mil millones que el Gobierno ha invertido en infraestructuras para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en cinco años, un periodo en el que ha aumentado más de 38 por ciento el salario del conjunto de funcionarios de la Policía y la Guardia Civil.



Grande-Marlaska ha defendido además que las plantillas están en "máximos históricos", con más de 156.000 policías y guardias civiles frente a los 142.000 de 2018 (en Aragón con un aumento de más del 10 por ciento en cinco años), y ha resaltado su compromiso para que la próxima oferta de empleo público se implemente en un número necesario y adecuado.



Según el ministro, ahondar en la mejora de la jubilación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, es uno de los objetivos prioritarios de su departamento esta legislatura.



"Ya se está trabajando en ello", ha subrayado, de modo que ya se ha dado la orden de crear un grupo de trabajo para ahondar en esa petición "absolutamente clara y respaldada por el ministerio" y que atañe además a otros ministerios como de Seguridad Social y de Hacienda.

